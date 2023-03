Shakira vuelve a casa con Milan y Sasha tras revolucionar Nueva York en tiempo récord

Cuatro días. Ese ha sido el tiempo que ha necesitado Shakira para revolucionar Nueva York. Aterrizó allí el pasado jueves y este lunes, tras arrasar en el mítico programa The Tonight Show, de Jimmy Fallon, con su Music Sessions #53, ha regresado a Barcelona con sus dos hijos, Milan y Sasha, de diez y ocho años. Antes de subirse al avión, la artista se ha mostrado muy amable con sus fans. Ha firmado discos y se ha hecho fotos con ellos, una manera de darles las gracias por haber estado a su lado en uno de los momentos más complicados de su vida. Según dijo en el programa En Punto con Enrique Acevedo, un espacio producido por Tritón y difundido bajo la marca N+, se sintió "realmente apoyada" por su público cuando se separó de Gerard Piqué. "Cuando estuve en el piso me dieron la fuerza y el valor de levantarme, de decir: 'Bueno, estoy lista para el próximo round. Que venga la vida y me muestre que más hay'".

- Shakira arrasa en 'El show de Jimmy Fallon' ante el entusiasmo de sus dos hijos, Milan y Sasha

Shakira, de 46 años, ha llegado al aeropuerto con un 'look' muy cómodo para viajar. Ha combinado unos vaqueros, con una camisa de cuadros y unas Converse con maxi plataformas de color lila. Además, llevaba su característica gorra, un bolso cruzado y unas gafas de sol negras para protegerse del flash de los fotógrafos.

Antes de volver a Barcelona, la artista llevó a sus hijos a una de las tiendas más míticas de Nueva York, M&M'S, en pleno Times Square. Además, les llevó a ver una actuación totalmente sublime y surrealista de Blue Man Group, en el Astor Place Theatre. Estos 'tres hombres azules' son conocidos por sus shows de entretenimiento en los que mezclan percusión, música rock, comedia y efectos audiovisuales.

La cantante colombiana ha estado muy pendiente en todo momento de sus hijos, que estuvieron en primera fila y como dos fans más disfrutando del enorme talento de su madre durante su actuación con Bizarrap en la televisión en Estados Unidos. Cabe recordar que Milan fue quien animó a Shakira a colaborar con el productor argentino y el resultado solo ha traído alegrías a la artista. "He tenido un año muy duro después de mi separación y escribir la letra de esta canción ha sido muy importante para mí. La música es una manera de sanar y canalizar mis emociones", confesó Shakira en el programa de Jimmy Fallon. "Esta canción ha sido una llamada para muchas mujeres con las que he formado una hermandad porque piensan de la manera en la que yo pienso", añadió.

La intérprete confirmó que estaba inmersa en la grabación de su nuevo disco, que saldrá a la venta el próximo mes de septiembre. Lo que no confirmó es si después se irá de gira. Sea como sea, lo cierto es que Shakira ha regresado con más fuerza que nunca. Gracias a la música y, sobre todo, a su canción con Bizarrap, ha sanado sus heridas y las de miles de mujeres. "Escribí una canción para mí, pero ha significado mucho para todas las mujeres que necesitan una voz", reconoció.