Dylan y Paris, hijos de Pierce Brosnan, causan sensación en un exclusivo evento junto a sus novias

Dylan Brosnan y Paris Brosnan han deslumbrado en su última aparición pública. Los hijos del intérprete Pierce Brosnan y su actual mujer, Keely Shaye Smith, han causado sensación en una velada a la que han asistido este miércoles acompañados de sus respectivas parejas. Los Ángeles ha sido el escenario elegido para una gran noche dedicada a los jóvenes de Hollywood a la que Dylan, de 26 años, ha llegado junto a su novia Avery Wheless y Paris, que cumplió 22 años hace dos semanas, lo ha hecho arropado por Alex Lee-Aillón.

Exultantes y derrochando complicidad, las dos parejas han acudido al evento organizado por Tik Tok y Vanity Fair y han cautivado por completo la atención de los allí presentes. Vestidos con sus mejores galas, los cuatro han deslumbrado desde su llegada al photocall, donde han posado juntos y por separado ante los flashes de las cámaras.

Desde su llegada a la cita cargada de glamour y talento, el mayor de los hijos del matrimonio del protagonista de Remington Steele y la periodista (y el cuarto hijo del actor) ha estado arropado por Wheless, la apasionada del arte, pintora y directora de cine que le robó el corazón hace ya varios años.

Dylan, que ha vuelto a evidenciar su gran inclinación por la moda y el exquisito gusto que le caracteriza, ha elegido para la ocasión una camisa blanca abotonada hasta arriba, que ha acompañado de blazer y pantalón de cuadros, doble botonadura y amplias solapas. Todo ello, combinado con un cinturón negro, de igual modo que sus zapatos, y hebilla plateada.

Por su parte, su novia ha optado por un diseño vanguardista de la firma Vettese. Se trata del modelo 'Julia', un vestido semitransparente compuesto por varias capas sobre un bustier de cuero vegano en negro que deja los hombros al descubierto y con el que ha presumido de escote. Confeccionado a partir de un exclusivo algodón elástico reciclado, el traje tiene un precio en su página web de 345 dólares. En cuanto al maquillaje, se ha decantado por la sencillez, de igual modo que en su peinado, pues ha dejado su melena suelta y al natural.

Paris y Alex también han brillado en esta ceremonia. El joven, que recientemente ha protagonizado junto a su hermano la campaña de la colección de primavera-verano de Tommy Hilfiger, ha vuelto a impresionar con su clase y distinción. Lo ha hecho con un traje oscuro de raya diplomática y camisa blanca cuyos dos últimos botones ha desabrochado para mostrar una sencilla cadena plateada rodeando su cuello.

Alex Lee-Aillón, reputada modelo de la agencia Wilhelmina que en su día conquistó al primogénito de los Beckham, Brooklyn, ha elegido para la exclusiva fiesta un vestido blanco de tirantes con transparencias como grandes protagonistas, corte midi y bordados de flores en tono crudo y verde en la zona del tren inferior. La guapísima maniquí, que ha compartido con sus fans algunos momentos de la noche como los pasteles que saboreó junto a su chico o el neón de una de las paredes del local donde tuvo lugar el evento privado, ha completado el look con sandalias plateadas brillantes de tres tiras y tacón de aguja, cabello suelto y maquillaje neutro con labios glow.

En esta aparición en la ciudad del sur de California tanto Dylan como Paris han vuelto a demostrar que han heredado el innegable estilo de su progenitor, que cumplirá siete décadas de vida el próximo 16 de mayo en un dulce momento personal y profesional. El legendario intérprete que diera vida a James Bond está totalmente inmerso en Four letters of love, su nueva cinta en la que tiene un papel protagónico junto a Helena Bonham Carter, y enfocado en su faceta como padre y abuelo. Pierce tiene cuatro nietos, los hijos de Charlotte, Isabella Sophie y Lucas, así como los retoños de Sean, Marley May y Jaxxon, nacido en noviembre del pasado año.

