¿A quién se parece la hija de Alice Campello y Álvaro Morata? La modelo lo tiene claro

¡Alice Campello no cabe en sí de felicidad! La influencer italiana está disfrutando de cada instante tras superar el momento más complicado de su vida tras dar a luz a su bebé Bella. Tal y como ha contado en exclusiva en la revista ¡HOLA!, no esperaba que uno de los días más especiales, el nacimiento de su única hija, el pasado nueve de enero, terminaría siendo, a la vez, el más difícil al que se habían enfrentado por una grave hemorragia. Dos meses después y ya recuperada, Alice y Álvaro están viviendo uno de los mejores momentos de su vida. El pasado domingo, cinco de marzo, la mujer del futbolista celebró su 28 cumpleaños. Ahora, tras pasar unos días en familia en Marbella, ha compartido unas nuevas imágenes de su única hija donde demuestra el gran parecido de la bebé con su padre: ¡Es "Mini Alvarita"!. Dale al play y no te pierdas estas tiernas instantáneas.

