El divertidísimo momento ¡HOLA! del hijo pequeño de Alice Campello y Álvaro Morata

Alice Campello no cabe en sí de felicidad desde que naciera su hija Bella. La empresaria e influencer italiana y su marido Álvaro Morata han presentado en ¡HOLA! a su hija recién nacida y han hablado de los difíciles momentos que vivieron después del parto en el Alice estuvo a punto de perder la vida por una grave hemorragia. Después de lo vivido, la esposa del futbolista del Atlético de Madrid es cada vez más consciente de lo que verdaderamente importa y aprovecha cada día y cada minuto con su marido y sus cuatro hijos.

La bella italiana ha compartido uno de esos momentos que te sacara una sonrisa nada más verlo y es el protagonizado por su hijo Edoardo con una revista ¡HOLA! en sus manos. El pequeño, de dos años, irradía felicidad y una enorme sonrisa al descubrir en la revista que no solo aparecen sus padres, sino también está él con sus tres hermanos, los mellizos Alessandro y Leonardo, de cuatro años, y la pequeña, que cumplirá dos meses el 9 de marzo.

"Edo muy orgulloso", dice la feliz mamá al compartir las imágenes en las que aparece su hijo encantado de aparecer en las páginas de ¡HOLA! Su padre no ha podido evitar comentar tan entrañable momento y ha respondido a las palabras de su esposa con una hilera de corazones.

La familia al completo de Alice Campello y Álvaro Morta posa en unas excepcionales fotografías para la revista ¡HOLA! de esta semana. En cada imagen se aprecia como todos los niños adoran a su hermanita, no dejan de mimarla y darle muchos besos. "Todo el tiempo que la miran le dicen: 'Cuánto te amo', 'Te amo muchísimo, muchísimo', 'Eres mi favorita'. Y los miro y les digo: “¿Cómo? ¿La favorita?”. Y me responden: “No, mami, tú también lo eres”. Me río muchísimo con ellos y estoy superfeliz, pero, ¡vamos!, he dejado de ser la princesa de la casa", admite la bella mamá.

A lo largo de la entrevista nos cuentan cómo después de vivir momentos muy angustiosos a pareja ha salido muy fortalecida. Morata se ha tatuado, en italiano, la frase "lección de vida" con la fecha de nacimiento de su hija Bella, mientras que Alice está en plena recuperación posparto y reconoce que aún tiene pesadillas por la noche después de lo dramático que resultó el nacimiento de su hija. "Fui bastante fuerte en el hospital por darle fuerzas a Álvaro, a mis padres y a las personas que me quieren. Como no quería darles más preocupaciones, intentaba sacar fuerzas de flaqueza y hacerles ver que estaba bien, pero fue llegar a casa y soltar todo lo que tenía dentro. Durante una semana entera, no paré de llorar. He llorado mucho, muchísimo. Ya me encuentro mejor, pero todavía no estoy al 100 por 100...", reconoce Alice Campello.