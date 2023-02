Alice Campello celebra el primer mes de su hija Bella con las fotos más bonitas

Alice Campello y Álvaro Morara están de celebración. Este 9 de febrero se ha cumplido el primer mes del nacimiento de su hija Bella y la modelo ha querido celebrarlo con todos sus seguidores con la publicación de alguna de las fotografías más bonitas de estas cuatro semanas de vida de la recién llegada a la familia. "Un mes del nacimiento de mi bebé", ha escrito la mujer del futbolista junto a varias instantáneas en las que la niña lleva puesto un jersey blanco de punto, que hace juego con los calcetines, con un osito marrón que está metido en uno de los bolsillos, un gorro con dos pompones y un pequeño pantalón beige. "Mi princesita", ha contestado el delantero en el Atlético de Madrid junto al emoticono de un corazón.

El nacimiento de Bella provocó algunas complicaciones a Alice, que pasó varios días ingresada en el hospital en la unidad de cuidados intensivos. Ahora, la modelo italiana, de 27 años, se está recuperando poco a poco del parto y ya está mucho mejor, de hecho, ha retomado algunas de sus rutinas y compromisos. Eso sí, sin separarse de su 'princesa'. "Yo me encuentro mejor, pero lloro muchísimo todavía. Estoy muy sensible, todo lo típico del posparto, pero estoy empezando a andar y a hacer la vida de antes. Habéis estado muy pendientes. He recibido muchos regalos que me han llenado el corazón, muchas gracias", dijo Campello en sus perfiles sociales.

Solo unos días después de haber recibido el alta, la modelo demostró que tiene mucha energía y dio uno de sus primeros paseos con su recién nacida en el madrileño parque de El Retiro, en Madrid, acompañada además por sus dos hijos mayores, los mellizos Alessandro y Leonardo, de 4 años. Durante la caminata, la mujer del jugador del Atlético de Madrid se mostró visiblemente recuperada y muy sonriente junto a los niños, quienes no se separan de la pequeña Bella ni un segundo dándole besos y abrazdos a cada momento. Pero no solo eso, la niña ya ha ido a ver al futbolista a uno de sus partidos: "¡No me puedo sentir mas orgulloso! ¡Primer partido de Bella! Os amo con locura", escribió Álvaro en sus perfiles sociales.

Muy cuidada por toda la familia y mimada por todos sus seres queridos, la pequeña Bella recibió hace unos días un regalo muy especial desde Arabia Saudí: Georgina le regaló un lujoso conjunto de Dior. La influencer y pareja de Cristiano Ronaldo le envió ropita a juego con un peluche, una manta y una bolsa preciosa de color rosa para el carrito. ¡Qué detallazo!