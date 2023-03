Rocío Carrasco desvela que está 'estudiando la reapertura' del caso contra Antonio David Flores

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Rocío Carrasco reapareció anoche en Televisión Española para participar en Días de tele, el nuevo programa de Julia Otero. La hija de Rocío Jurado reflexionó en pleno directo sobre la repercusión que tuvo su documental, Rocío, contar la verdad para seguir viva, emitido hace ya dos años en Telecinco. "Llega un momento en mi vida en el que me veo obligada a contar determindas cosas porque no quiero seguir viviendo como lo hacía. A mí el documental me ha me ha servido de terapia, de sanación, de curación", comenzó diciendo. "Lo hice por mí, porque lo necesitaba, pero si ha contribuido lo más mínimo en que la sociedad avance de alguna forma, yo me doy por satisfecha. Si he podido ayudar a alguien estoy orgullosa", añadió tras conocer que las llamadas al 016 crecieron un 61 por ciento en marzo de 2021 por su testimonio.

Rocío, de 45 años, compartió plató con Leticia Dolera, quien aseguró que gracias a su documental había aprendido que el delito de violencia machista es un delito público. "La justicia actúa de oficio si hay pruebas claras, no hace falta que se presente una demanda contra un agresor", puntualizó Julia Otero.

Estas declaraciones llevaron a Rocío a analizar su propio caso. "Por eso yo cuando el tema mío decía: 'Pero Dios mio, yo estoy denunciado algo que la gente tiene problemas a la hora de demostrar porque ocurre dentro de un ámbito privado, donde ellos se aseguran de que ocurra cuando no hay nadie la mayoría de las ocasiones, pero en mi caso ha sido testigo un país entero durante X años. ¿Qué más tenía yo que aportar a la Justicia para que en un momento dado alguien de oficio...? Me hubiese encantado, pero claro, si no fue poniéndolo yo mucho menos iba a ser de oficio", lamentó.

La presentadora, de 63 años, aprovechó entonces para lanzarle la siguiente pregunta. "¿Por qué ahora judicialmente en qué punto estás? ¿Hay algo pendiente? ¿Se ha reabierto?". Rocío, tras unos instantes, respondió así: "No, no se ha reabierto nada. Estoy, estamos, estudiando la reapertura. Se está estudiando".