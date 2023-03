Javier de Miguel y Mirian Pérez explican cómo es su relación actual tras romper hace tres años

Loading the player...

Desde que se conocieron en una fiesta en 2008, la relación de Javier de Miguel y Mirian Pérez ha pasado por muchas etapas. Tras iniciar su noviazgo, atravesaron en 2014 una crisis que derivó en ruptura, pero no tardaron en retomar su romance y en 2017 pronunciaron el "sí, quiero". Sin embargo, a principios de 2020 decidieron darse un tiempo en su matrimonio, pero sigue siendo frecuente que compartan planes y tiempo juntos. Los dos modelos han coincidido en un evento de The Social Hub y allí han explicado cómo es actualmente su relación, puesto que, si bien ya no son pareja, la amistad que existe entre ellos es muy especial. Dale al play y no te lo pierdas.

