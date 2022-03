Javier de Miguel y Mirian Pérez explican (por fin) en qué punto se encuentra su relación

Mirian Pérez ha celebrado su 35º cumpleaños regalándose un viaje a París. Así lo ha contado ella misma en sus redes sociales, donde ha estado compartiendo varias fotos y vídeos. En esta escapada tan inolvidable, la modelo canaria no ha estado sola, sino que le ha acompañado el también modelo e influencer Javier de Miguel, por lo que muchos de sus fans se han preguntado si siguen juntos. Hay que recordar que los modelos decidieron darse un tiempo en su matrimonio a principios de 2020. Tras nueve años de relación y una boda que celebraron en 2017, sus vidas tomaron caminos diferentes aunque nunca perdieron el contacto. Sin embargo, este verano protagonizaron unas imágenes en Ibiza que, para muchos, fueron la demostración de que se habían reconciliado, aunque lo cierto es que ellos nunca lo han confirmado.

Si están juntos o no es algo que tiene en vilo a sus seguidores desde hace mucho tiempo y es una pregunta que les hacen constantemente, por eso, tanto Javier como Mirian han explicado en qué punto se encuentra su relación. La primera fue la top canaria, quien hace unos días escribió: "Tenemos muy buena relación. Nos gusta pasar tiempo juntos y disfrutar de la vida cuando nos apetece", dijo junto a este selfie que se hicieron en el espejo.

Por su parte, Javier también se ha mostrado muy sincero al hablar de sus sentimientos, recordando que "hemos compartido casi 13 años de nuestras vidas". "Hemos pasado por absolutamente todas las fases por las que una pareja puede pasar, y juntos hemos crecido personal y profesionalmente. Nos queremos con locura y, después de haber pasado un 2020 tan duro como introspectivo (cada uno en su viaje personal), hemos llegado a un equilibrio y un punto de entendimiento muy bonito, sincero y profundo. Solo puedo decir que ojalá nos acompañemos siempre", escribe el modelo.

Esos sentimientos tan bonitos que sienten el uno por el otro han quedado demostrados en este viaje, ya que quién mejor que Javier para acompañar a Mirian en la celebración de su 35º cumpleaños. La modelo publicó emocionada un vídeo con la Torre Eiffel de fondo mientras soplaba las velas, luciendo una sonrisa con la que sobran las palabras. Mirian está feliz y parece que el modelo tiene mucho que ver. Durante estos días han paseado y han visitado los lugares más emblemáticos y mágicos de la capital francesa, además de comer en algunos de los mejores restaurantes y probar las típicas crêpes. Han compartido muchas imágenes de su escapada parisina, sin embargo, siguen sin posar juntos, ¿por qué será?

No sabemos si lo terminarán confirmando o no, pero lo que está claro es que vamos a seguir viéndoles mucho juntos. Javier y Mirian son muy activos en las redes sociales y suelen compartir todo lo que hacen. De hecho, hace unas semanas acogieron a unos perritos en su casa para cuidarlos antes de que fueran entregados a sus dueños, y mostraron algunos de los momentos más tiernos que vivieron con ellos. "Isla y Tambor: os llevo para siempre conmigo, y deseo que la familia que os adopte os quiera todo lo que os merecéis. Adiós, cachorrillos", dijo Javier de Miguel. Mirian, por su parte, añadió: "Mi corazón estalla de amor con ellos, ahí ya me da igual que muerdan todo, las noches sin dormir, que se suban a la cama y duerman en la almohada conmigo. Hace tres días decía que no sería nunca más casa de acogida y después de tres días digo que lo seré para siempre". "El amor, aunque a veces te ponga al límite, compensa siempre", confesó la modelo mostrando lo felices que se quedaban los perritos con su "superpapi" mientras ella se iba a trabajar.

Además de compartir la rutina del día a día, Mirian y Javier hacen muchos planes con los amigos en común, disfrutando de todo tipo de eventos en Madrid. Sin ir más lejos, este miércoles acudieron a una fiesta que se celebró en el restaurante Fanático, donde se lo pasaron en grande con el piragüista Javier Hernanz, Cris Ortiz o Carmen Antón.

