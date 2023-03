Aitana habla en su regreso a España del espectacular 'sí, quiero' de Lele Pons: 'Fue una boda muy divertida'

Aitana Ocaña ya está de vuelta en España. La cantante, de 23 años, ha regresado a la capital este miércoles, cuatro días después de asistir a la espectacular boda de Lele Pons y Guaynaa, que contrajeron matrimonio el pasado sábado en Miami. Tras presenciar el 'sí, quiero' de los artistas en el Fairchild Tropical Botanic Garden, la barcelonesa ha aterrizado en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde ha hablado del emocionante paso por el altar de la sobrina de Chayanne y el músico puertorriqueño: "Fue una boda muy divertida", ha señalado.

Visiblemente cansada tras el vuelo, en el que no ha podido conciliar el sueño, la intérprete de Vas a quedarte ha atendido con una sonrisa a los medios y ha reconocido estar viviendo una temporada muy bonita, aunque para ella todas lo son: "Estoy muy feliz. Estoy muy agradecida por todo lo que me está pasando", ha dicho. Aunque se ha mantenido totalmente hermética a la hora de hablar sobre Sebastián Yatra, con quien se ha dejado ver en actitud cariñosa bajo el sol de Miami, sí se ha pronunciado sobre la relación que tiene con Lele, de 26 años, y Guaynaa, de 30.

"A Lele la conocí hace mucho tiempo, hace como cuatro años. Hicimos un remix juntas (unieron sus voces en 2018 en 'Teléfono') y cuando he ido a Los Ángeles hemos ido a cenar juntas. La verdad es que le tengo mucho cariño, conocía más a Lele que a Guaynaa y por eso me invitó. Siempre ha sido muy buena conmigo", ha agregado, al tiempo que ha contado que no cogió el ramo en la ceremonia.

Aitana, que acudió al enlace acompañada de Sebastián Yatra, quien también es amigo de los recién casados, no posó con el compositor colombiano, de 28 años. Pese a ello, la mirada que el de Medellín le lanzó cuando se aproximaba al altar de la mano de Anitta (ambos ejercieron de testigos de la velada) no pasó desapercibida por los fans. "De esas cosas ya sabéis que no hablo", ha expuesto tajante cuando ha sido preguntada por el asunto.

Si bien se ha mantenido firme en su decisión de no dar ningún detalle sobre su historia con Yatra, sí lo ha hecho en lo que respecta a su relación actual con Lola Índigo. La extriunfita ha aprovechado la ocasión para negar que exista un distanciamiento entre ambas solo porque no publicaran ninguna imagen juntas en el evento. "Es una persona a la que quiero muchísimo. Ella y yo somos muy amigas, nos conocemos desde hace ya tiempo, desde Operación Triunfo. Somos muy amigas y no todo lo ponemos en redes. Las redes sociales no son la realidad", ha concluido, zanjando por completo los rumores que apuntan hacia un enfriamiento de su amistad. Unas palabras muy parecidas a las que pronunció hace dos días la intérprete de Ya no quiero ná durante un directo en Twitch: "La vida no son las redes sociales, hay vida más allá de lo que subimos", dijo.

