Conoce a Jack, el hijo treintañero de Meg Ryan y Dennis Quaid que ha seguido sus pasos como actor

Le conocemos desde que era pequeño, siendo el hijo de una expareja muy popular en Hollywood: Meg Ryan y Dennis Quaid, que se separaron en el año 2000 tras casi una década de matrimonio. Pero Jack Quaid ya no es un niño. Actualmente tiene 30 años y cuenta a sus espaldas con más de una década de trayectoria cinematográfica, pues decidió seguir los pasos de sus famosos padres. Quizá le recuerdes por su papel en Los Juegos del Hambre o, tal vez, has seguido su trabajo en The Boys, la serie que le otorgó gran popularidad. ¿Quieres conocer mejor a Jack Quaid? Dale al play y no te lo pierdas.

