Los gestos cómplices de Atiana y Sebastián Yatra en la boda de Lele Pons que se han hecho virales Los dos cantantes no se separaron en ningún momento y disfrutaron de un divertidísima fiesta bailando juntos

Loading the player...

Aitana y Sebastián Yatra se han ido de boda ¡juntos! Los cantantes han acudido al enlace de Lele Pons y Guayna, que se han dado el 'sí, quiero', este sábado en Miami. Una ceremonia en la que el artista colombiano ha sido testigo junto a Anitta. Por su parte, Aitana ha llegado del brazo de su peluquero, Jesús de Paula y se han sentado juntos entre los más de 300 asistentes. Lo que comenzó siendo una amistad entre ambos que nació en 2017, cuando el artista colombiano acudió a cantar a una gala de Operación Triunfo, ha terminado convirtiéndose en el romance del momento. Desde que la cantante de OT terminara su relación con Miguel Bernardeau -a finales de diciembre de 2022 tras el estreno de la serie La última-, saltaron las alarmas sobre su posible romance con Yatra.

El baile de Chayanne con su sobrina Lele Pons y otros momentazos de la megafiesta tras la boda

La revista ¡HOLA! confirmaba en exclusiva la relación de ambos el pasado 18 de enero. Desde ese momento, no se han vuelto a separar. Tras el concierto de Aitana en el WiZink Center el 20 de diciembre, ambos viajaban a Londres, luego acudían a los Grammy y, ahora, de boda en Miami. A través de los videos que han compartido todas las celebrities que han asistido al enlace, hemos podido comprobar que los vocalistas de Un corazón sin vida no se separaron en ningún momento. Compartieron cientos de gestos cómplices e incluso bailaron juntos. Hemos analizado cada detalle... Dale al play y no te pierdas el vídeo.

El vestido años 30 de Aitana que casi le cuesta un disgusto a Sebastián Yatra en la boda de Lele Pons