Javier Castillo y Verónica Díaz muestran las primeras horas con su bebé ¡y los fans ya tienen claro a quién se parece!

En una nube. Así se encuentran Javier Castillo y Verónica Díaz tras el nacimiento de su tercer hijo, un niño al que han llamado Pablo y que llega en un gran momento profesional para la pareja, coincidiendo con el reciente lanzamiento de la serie La chica de nieve, basada en el superventas del escritor malagueño, y la publicación de su último libro El cuco de cristal. Pero para el aclamado novelista, la estrella en estos momentos es su chica, y se lo ha hecho saber dedicando un bonito mensaje a la influencer: "Una vez más. De nuevo lo haces. Me demuestras que eres inigualable (...) Y por más que diga que te entiendo, que estoy aquí para ti, para que te recuperes y para sanarte, no hay nada en el mundo que iguale tu lucha y tu fuerza inquebrantable", ha escrito. Por su parte, Verónica ha compartido un vídeo mostrando las primeras 24 horas de vida de Pablo y sus fans ya tienen muy claro a quién se parece. Dale al play y no te lo pierdas.

