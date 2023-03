El escritor Javier Castillo y la 'influencer' Verónica Díaz (Just Coco) dan la bienvenida a su tercer hijo

¡Pablo ya está aquí! Javier Castillo y su mujer, Verónica Díaz, han sido padres por tercera vez. El autor del éxito de ventas La chica de nieve y la influencer malagueña, conocida en el mundo virtual como Just Coco, se han convertido en familia numerosa con la llegada de este bebé que ha llenado de alegría a toda la familia, especialmente a sus hermanitos mayores, Gala y Bruno. "Tenemos algo que contaros", han dicho emocionados junto a un vídeo en el que aparecen los cuatro gritando: "¡Estamos de parto! ¡Que viene Pablo!". "No me lo creo", se esucha decir a Verónica, que ha vivido estos últimos días una montaña rusa de emociones.

La última vez que les vimos en un acto público fue el pasado 11 de febrero, cuando acudieron a la gala de los premios Goya en Sevilla. La influencer ya estaba en la recta final de su embarazo pero no quiso perderse la gran fiesta del cine español junto a su marido. Verónica, que estaba sensacional con su vestidazo de Pronovias, confesó que había sido una noche muy emocionante. "Vivirlo junto a Javi y mi familia, ver la cara de Gala y Bruno al verme vestida de 'princesa' con esa ilusión en los ojos... y poder pasar un fin de semana tan bonito con mis padres y celebrando tantos sueños cumplidos fue algo inolvidable".

En ese momento, ya se preparaba para la llegada de Pablo, que ha definido como "otro gran sueño". "Estoy más ausente estos días porque tengo que tomármelo con más tranquilidad (...) pero ahí sigo hasta que el cuerpo aguante. CMMB y gracias coquetes por estar ahí siempre", dijo en sus últimos días antes de dar a luz.

El nacimiento de Pablo llega en un momento inmejorable para la pareja tanto en lo personal como en lo profesional. Javier se ha convertido en uno de los escritores del momento gracias al éxito de sus obras, especialmente de La chica de nieve, que sigue batiendo récords convertida en serie de televisión para Netflix. Además, en las últimas horas ha anunciado otra gran noticia: "Me hace muy feliz contaros que justo dentro de un mes verá la luz por primera vez uno de mis libros en Estados Unidos en inglés. El 28 de marzo saldrá a la venta La chica de nieve / The Snow Girl en formato ebook; y unos días después, el 11 de abril, llegará en papel y audiolibro. Este sueño alucinante no termina: el 26 de junio llegará a Estados Unidos también El juego del alma / The Soul Game en todos los formatos".

"Estoy emocionadísimo. Publicar en Estados Unidos es uno de esos pasos casi imposibles para los autores europeos, y hacerlo con Miren, mi personaje más especial, no puede hacerme más ilusión. Qué nervios y qué ganas de que el mundo entero descubra ahora en inglés su historia, sus miedos y la versión original del libro que inspiró la serie", ha dicho.

Javier Castillo y Verónica Díaz se conocieron en su ciudad natal, Mijas, cuando eran adolescentes, mucho antes de que él se convirtiera en un escritor superventas y ella en una influencer con más de 762.000 seguidores (a los que llama cariñosamente 'coquetes') y su propia marca de moda. Su amor sigue intacto y continúan viviendo en Málaga, donde han construido la casa de sus sueños.