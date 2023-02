Karol G protagoniza un momentazo con sus fans en el centro de Madrid y aclara cuál es la intención de 'TQG'

Cuando parecía que Karol G no podía superarse lo ha hecho, y con creces. La intérprete colombiana, de 32 años, ha protagonizado un inolvidable momento en su visita a Madrid: ha cantado junto a sus fans el estribillo de TQG (Te quedó grande), su éxito con Shakira con el que ambas artistas se han vuelto a coronar como reinas del género urbano que salió a la luz el pasado viernes y que ya suma más de 104 millones de reproducciones en Youtube. Además, la artista de Medellín ha contado por qué decidió lanzar su ya famoso tema con Shakira.

VER GALERÍA

Completamente rodeada por los admiradores de la capital, la signataria de Mañana será bonito ha entonado a pleno pulmón los potentes versos cargados de alusiones a su vida personal y a la de la intérprete de Te felicito. Lo ha hecho desde la ventanilla del coche en el que iba montada camino al plató de El Hormiguero, donde ha ofrecido esta noche una entrevista con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum, su cuarto trabajo en el que se enmarca su single con la de Barranquilla y que cuenta con otras grandes colaboraciones como Romeo Santos, Bad Gyal, Sean Paul, Quevedo o Justin Quiles.

Karol G, exultante con la acogida de su nuevo álbum y orgullosa de su hit con Shakira: 'Haciendo historia juntas'

VER GALERÍA

Tras recibir el cariño de sus seguidores en las céntricas calles de Madrid, que se agolpaban para grabar el histórico instante que les ha regalado, Karol G ha acudido al formato de Antena 3 y ha charlado con Pablo Motos sobre el propósito del dúo con Shakira. "Lo que hay aquí es una unión de dos mujeres poderosísima de la que me siento orgullosa. Juntas hemos elevado el género femenino a otro nivel y hemos demostrado la grandeza de lo que podemos hacer. Ese debería ser el verdadero debate", ha comenzado expresando, al tiempo que ha puesto sobre la mesa el motivo que le llevó tanto a ella como a su compañera a lanzar este hit.

VER GALERÍA

"La intención de sacarla no era herir a nadie ni molestar a nadie. Es una canción, porque los artistas hacemos eso, escribimos canciones de vivencias personales. Si vivimos cosas y no las podemos contar en canciones, entonces ¿qué hacemos?", ha remarcado, sin olvidar mencionar que en un principio este tema iba a quedárselo para ella y su círculo íntimo, pero cuando vio la situación personal que estaba viviendo Shakira sintió que cobraba sentido para ambas: "Era la oportunidad perfecta para tocarle la puerta (...) Le mostré la canción, le encantó y me dijo que sentía mucho la letra", ha agregado.

Así es la letra completa de TQG, la nueva canción de Shakira y Karol G

VER GALERÍA

Durante su coloquio con el presentador la protagonista de la noche ha hablado de otros asuntos importantes para ella, como la forma en que afronta las críticas en internet o el necesario papel que ha ejercido su padre, quien además fue su manager durante más de una década, en su carrera y conquista del estrellato. "Papás, apoyad a vuestros hijos. Él éxito de mi carrera se debe a que él creyó en mí", ha declarado visiblemente emocionada, tras contar que él siempre quiso dedicarse a la música y, como no pudo hacerlo por motivos de trabajo, le brindó toda su ayuda y sus esfuerzos a ella para que lograra cumplir su sueño.

Sobre su salto a la pantalla de Netflix, Karol G ha dicho que está absolutamente emocionada por que salga a la luz su interpretación en Griselda, la serie basada en la vida de la reina del narcotráfico Griselda Blanco donde da vida a Carla, una joven que la protagonista usa como 'mula' para transportar la droga a Estados Unidos: "Fue una experiencia enriquecedora también para mi expresión corporal en los shows", ha señalado.