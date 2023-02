Jennifer Love Hewitt, irreconocible en su última foto sin maquillaje

Jennifer Love Hewitt, la inolvidable protagonista de Entre fantasmas, nunca ha pretendido ser algo que no es. De mirada tímida y sonrisa enigmática, la actriz no teme mostrarse tal y como es y ha decidido celebrar su 44 cumpleaños compartiendo con sus fans una fotografía sin maquillaje que ha generado decenas de comentarios, pues muchos de sus seguidores han admitido que les cuesta reconocer su rostro.

"Si no es por el nombre, no sabría que es ella" decía uno de sus admiradores. "Tal vez sin maquillaje, pero esta no es la cara de Jennifer Love Hewitt que vi en la televisión en los 90 y 2000. No reconozco esta versión en absoluto. Solo por nombre" afirmaba otro. “Te ves tan diferente…demasiada cirugía plástica para alguien tan joven…” señalaba un tercero.

Lejos de sentirse ofendida, la intérprete se ha tomado estos comentarios con mucha naturalidad y ha confesado que a veces se siente "insegura por el envejecimiento". Sin embargo, esa nostalgia fue pasajera, pues Jennifer no pudo por menos que sentirse orgullosa por todo lo que ha conseguido con el paso de los años. “Estoy profundamente agradecida y bendecida por ser madre de tres bebés increíbles y estar casada con el hombre más guapo e increíble", escribía la actriz junto a su imagen a la vez que señalaba que su familia la había despertado cantándole el “cumpleaños feliz”.

Y es que tras sus relaciones fallidas con Ross McCall y Jamie Kennedy, así como algún que otro romance de ida y vuelta, la actriz encontraba la estabilidad al lado del actor Brian Hallisay al que conoció en The Client List y con el que tiene tres hijos: Autumn,de 10 años, Atticus, de 7 y Aidan, de tan solo cinco meses.

Jennifer Love Hewitt se une así a otras celebrities que se han apuntado al efecto de cara lavada, cuya precursora fue en su día, la cantante Alicia Keys, quien con este gesto quería liberarse de la presión que sentía por estar siempre perfecta. Se sumaron así a esta tendencias personajes como Irina Shayk, Jennifer Lopez, Ana de Armas o Zendaya, entre otros.