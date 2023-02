Conoce a Isabella Mebarack: la sobrina de Shakira que diseñó 'la sudadera de la venganza'

Loading the player...

Isabella Mebarack tiene 24 años y es sobrina de Shakira. La artista cuenta con una carrera profesional como ilustradora y diseñadora sin embargo, nunca ha querido aprovecharse de su parentesco con la reconocida cantante internacional para crecer profesionalmente. Por eso, no es de extrañar que en sus redes sociales no haya ningún tipo de alusión a su tía. Fue precisamente la cantante colombiana quien nombró a su sobrina en su cuenta de Twitter cuando aparecía vestida con la famosa sudadera de merchandising con la frase: 'las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan', un diseño que ha dado la vuelta al mundo y en el que Isabella Mebarack ha partipado. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

