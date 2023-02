Román Mosteiro habla sobre Lara Álvarez tras retomar su relación: 'Es una buena compañera de vida'

Difícil disimular lo indisimulable. Román Mosteiro ha hecho su primera aparición pública tras conocerse que ha retomado, por cuarta vez, su relación con Lara Álvarez. Luciendo una sonrisa de oreja a oreja y resistiéndose a poner un nombre a la bonita etapa que está viviendo al lado de la presentadora, el empresario y cantante prefirió disfrazar su noviazgo de amistad, aunque sus palabras acabaron delantándole.

"Lara es muy amiga y es una persona maravillosa" comenzaba diciendo Mosteiro durante su asistencia al desfile de Maison Mesa. Tirando balones fuera y sin querer confirmar ni desmentir que esté de nuevo enamorado de la asturiana, el empresario dejaba claro que entre ellos siempre había habido muy buena relación más allá de sus diferentes capítulos como pareja. "Nunca ha habido ruptura como personas" explicaba. “La relación nunca se ha roto” añadía.

Sin embargo, a pesar de sus numerosos regates, Román, quien ha sido recientemente fotografiado junto a Lara paseando de la mano por Madrid, no se pudo resistir a echar algunos piropos a la presentadora, con la que salió por primera vez en 2016, intentándolo después hasta en tres ocasiones y volviendo ahora a darse una nueva oportunidad. "Es una persona muy, muy buena" afirmaba el cantante. Además no ha dudado en alabar la manera de afrontar la vida de Lara, quien en estos momentos ha hecho una pausa en carrera para buscar nuevos proyectos profesionales. “Tiene una buena filosofía de vida, de la que se aprende mucho. Una vida surfeada bien, así que, surfeamos la vida” señalaba con una enorme sonrisa el empresario.

Pero por si las palabras de Román no fueran suficientes para poner de manifiesto el cariño y la admiración que siente por su pareja, este acababa diciendo: “Lara es una buena compañera de vida y siempre nos apoyamos el uno al otro”. Y es que aunque las primeras veces las cosas no salieron bien entre ellos, en parte por las largas temporadas que la asturiana pasaba en Honduras presentando Supervivientes, ahora todo parece indicar que las aguas han vuelto a su cauce y que ambos se han dado cuenta de que no pueden estar el uno sin el otro.