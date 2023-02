La tensión aumenta entre Priscilla Presley y su nieta Riley Keough por la herencia de Lisa Marie

En medio de la batalla familiar por la herencia de Lisa Marie Presley, Priscilla Presley y Riley Keough, mujer y nieta de Elvis, ya no se hablan entre ellas. Tras "unas semanas muy tensas y desgarradoras", tal y como ha comentado una persona cercana a la familia a Entertainment Tonight, la abuela y nieta ya no se dirigen la palabra por culpa de la disputa que mantienen por el testamento de la fallecida artista. Según ha explicado, Riley ha estado de luto por la pérdida de su madre y tiene el corazón roto por tener que lidiar con una discusión fiduciaria con un miembro de la familia. "Priscilla está convencida de que tiene motivos válidos para estar así y que los tribunales le darán la razón. Riley y ella no se hablan en este momento, pero se han puesto en contacto a través de sus abogados", asegura la misma fuente.

El citado medio ha explicado, además, que aunque Riley "preferiría resolver esta disputa en privado", ambas mujeres se están preparando para una larga batalla frente a un juez. De hecho, la joven actriz de 33 años está en estos momentos muy estresada, pero "ntenta mantener una actitud positiva. En cuanto a Priscilla, está haciendo todo lo que siente que "está bien en su corazón" cuando se trata de no romper la confianza de su difunta hija. "Está convencida de que se han falsificado documentos antiguos", han revelado.

Tras el funeral celebrado al aire libre en el rancho Neverland, se conoció el recurso que interpuso la madre de Lisa Marie impugnando un anexo al testamento de su hija, documento que la eliminaba de la gestión del fideicomiso que agrupaba sus bienes en favor de su nieta Riley. Además, en medio de este difícil momento el otro hijo de Priscilla, Navarone Garibaldi García, rompió su silencio hace unos días para hablar sobre la relación que tienen son su sobrina. "Mucha gente sabe de mí, pero ellos no me conocen", dijo en People.

A Navarone le sigue pareciendo una situación "surrealista" (no habían tenido una relación demasiado cercana los años antes de su muerte) y ha comentado que ahora tiene que apoyar a su madre. "Riley ha sido muy buena con las mellizas", dijo refiriéndose a Finley y Harper, de 14 años, hijas de Lisa Marie y Michael Lockwood. Pero además, ha contado que que tiene planes de llevar a su progenitora a Brasil a finales de este año. "Estuvo allí en los 80, pero creo que le vendría bien recordar lo agradable que es. Me gustaría mudarme allí algún día", comentó.