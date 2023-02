Aitana regresa feliz y contenta de Miami... pero sin Sebastián Yatra

Tras pasar casi un mes al otro lado del charco, Aitana ya está en Madrid. La artista catalana, de 23 años, aterrizó en el aeropuerto, donde la estaban esperando muchos fans que querían mostrarle su cariño y hacerse una foto con ella. A pesar de que se mostró visiblemente cansada (fueron algo más de ocho horas de vuelo desde Miami hasta la capital española), no dudó en atenderles con una sonrisa y muy cariñosa.

La cantante llevaba un chándal gris y su larga melena suelta, además de una gorra en la que podía leerse: "Miami". Aitana, que lució una original manicura oscura con detalles glitter, iba bastante cargada de equipaje, con una mochila en la espalda y una maleta XXL que debía pesar mucho, ya que desde la aerolínea le pusieron la etiqueta: "Pesado. Levantar con precaución", tal y como puede verse en las imágenes.

Aitana llegó al aeropuerto con su ineseparable prima, Olga Palma, pero sin Sebastián Yatra. Al preguntarle cómo se encuentra, la que fuera concursante de Operación Triunfo 2017 dijo a la agencia Gtresonline: "Estoy contenta, estoy bien". "Yo estoy superbién y todo está superbién", insistió ante las preguntas de la periodista.

Durante estos días se ha hablado mucho de la relación de amistad que ha surgido entre el cantante colombiano y la actriz Milena Smit, que es la protagonista de su nuevo videoclip Una noche sin pensar, sin embargo, Aitana aseguró que no se había enterado de nada. "No estoy mirando nada absolutamente en redes, te lo juro. No he visto nada", afirmó. Eso sí, no dudó en dedicar unas preciosas palabras a Milena: "Increíble. La amo. Es increíble"

La intérprete de Mon Amour o Vas a quedarte ha pasado unas semanas increíbles combinando amor y trabajo. Aitana ha vuelto a España muy contenta porque ha hecho "muchas canciones" y, además, pudo disfrutar de los Grammy en compañía de Sebastián Yatra y otras estrellas de la música. Los cantantes no posaron juntos en la alfombra roja, sin embargo, sí que lo hicieron en una de las fiestas posteriores que se celebró en los Milk Studios de Los Ángeles.

Sus fans pensaban que dentro de unos días podría producirse su primer posado como pareja pero finalmente no va a ser posible. Con el regreso de Aitana a España, parece que Yatra acudirá solo a los premios Lo Nuestro, que se celebrarán el próximo 23 de febrero en Miami. Va a ser, sin duda alguna, un gran día para el cantante de Tacones rojos, ya que además de ser el máximo nominado ejercerá de presentador junto a Paulina Rubio, Alejandra Espinoza y Adrián Uribe.