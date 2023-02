Gema Aldón, primera concursante confirmada para 'Supervivientes 2023'

Supervivientes 2023 calienta motores y empieza a revelar los nombres de quienes se atreven a vivir una de las experiencias más extremas de sus vidas. Todavía sin fecha de estreno, el reality de aventuras ha confirmado como primera concursante a Gema Aldón, hija de la que fuera pareja de Ortega Cano hasta este enero de 2023 cuando la modista y el diestro han firmado los papeles del divorcio. Tanatopractora de profesión y con el sueño de abrir su propia funeraria, la hija de Ana María Aldón ha confesado que tiene muchas ganas de vivir está aventura hondureña, aunque también tiene miedo de lo que pueda pasar: "Estoy temblando, muy nerviosa. Me estoy poniendo fuerte. Estoy haciendo una dieta y espero ir con fuerza", ha dicho la participante en Fiesta, programa donde su madre también ha revelado lo preocupada que está por el fichaje de su fija por el formato de Telecinco.

VER GALERÍA

‘Empezar de nuevo’, la quinta parte de la entrevista más sincera de Ana María Aldón

Gema, que confesó en sus perfiles sociales que ya le habían ofrecido ir a otros realities como Pesadilla en el Paraíso pero que había decidido declinar la invitación por tener que cuidar de su hija Nicole, también ha explicado en el programa de Emma García que antes de ir a Honduras debe resolver algunas cuestiones personales para irse tranquila a vivir la experiencia. "Yo también tengo problemas y debo solucionar una serie de cosas antes de ir a un sitio así. Tengo problemas de alimentación y no se puede ir a la isla con esta serie de problemas. Tengo que coger por lo menos veinte kilos, si no treinta", ha dicho la concursante, preocupada por el peso que pueda bajar en la aventura.

Tras el fichaje de Gema, Ana María Aldón, que quedó en segunda posición en la edición de Supervivientes en la que participó (2020), ha confesado también el miedo que tiene ante la dura experiencia que su hija tiene por delante. "Me quedo con un nudo en el estómago. No sabe dónde se mete. Es una experiencia muy dura, mucho más de lo que la gente se puede imaginar. Ella está muy nerviosa, pero también está contenta. Está muy delgada. Me da miedo que tenga problemas de estómago. Eso lo primero", ha dicho la diseñadora, que también ha explicado el motivo por el que no será su defensora en el plató. "Ella ha elegido a los que la van a defender. Ella ha elegido a sus defensores y están bien elegidos", ha añadido Ana dejando claro que sí apoya su hija.

VER GALERÍA

Gloria Camila estalla tras conocerse que Gema Aldón será una de las concursantes de 'Supervivientes'

"Yo sé que tú me vas a defender muy bien, que nadie se confunda y quieran meter cizaña entre nosotras. No pasa absolutamente nada. Puede ser para protegerla que bastante tiene, que está muy bien ahora", ha dicho Gema a Emma García, a quien le ha confesado también que se preocupa mucho por su madre porque lo ha pasado muy mal con el divorcio de Ortega Cano y prefiere no exponerla más. Y aunque todavía no se ha confirmado quién será la persona que vaya al plató a dar a cara por la hija de la modista, se rumorea que podría ser su actual pareja, Jhohan Andres, un joven al que conoció en el tanatorio donde hizo las prácticas y con el que ha comenzado una bonita historia de amor.