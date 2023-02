Así ha sido la primera salida de Iñaki López tras anunciar su retirada temporal por un problema de salud

El periodista de LaSexta, Iñaki López (49 años), no está atravesando su mejor momento. Un problema de salud le mantiene alejado de la televisión, tal y como él desvelaba hace poco más de una semana en su perfil público: "Me encontraron una molestia que me va a tener un tiempo en el dique seco. Afortunadamente, cuento con un equipo de mimos y cuidados que ninguna aseguradora podría igualar. Os veo pronto", anunciaba el comunicador, quien aún se encuentra de baja, sin poner nombre a la dolencia que tiene, y haciendo alusión al cariño que recibe de su familia, Andrea Ropero y su hijo de cinco años.

Los presentadores Iñaki López y Andrea Ropero van a ser padres por segunda vez

Días después de la noticia, Iñaki López ha vuelto a pisar la calle y a pesar de estar retirado temporalmente de la televisión hasta que se recupere del todo, su problema de salud no le ha impedido acudir a la manifestación en defensa de la Sanidad pública, que se celebraba en la mañana de este domingo, 12 de febrero, en Madrid. Una convocatoria que ha reunido a numerosos ciudadanos de diferentes agrupaciones bajo el nombre 'Vecinas y vecinos de los barrios y pueblos de Madrid' para pedir a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso "que dote de recursos materiales y personales a la Sanidad pública madrileña".

El presentador de Más vale tarde ha sido uno más, y ha querido compartir su mejoría a través de su perfil público: "Primera salida en diez días. Pero el esfuerzo merece la pena", escribía el periodista. Como él ha señalado, para Iñaki ha supuesto un esfuerzo salir a la calle en plena recuperación, sobre todo después de llevar cuidándose más de una semana en casa. Sin embargo, ha querido estar al lado de los sanitarios en este día tan importante para ellos.

Iñaki y Andrea: padres por segunda vez

A pesar de este contratiempo, Iñaki López y Andrea Ropero (38 años) aguardan con esperanza y felicidad la venida de su segundo bebé. "Se avecina un 2023 muy especial en casa", con este mensaje, la periodista de El Intermedio anunciaba la llegada de un nuevo integrante a la familia el pasado mes de diciembre, aunque por el momento ninguno de los dos ha desvelado el sexo del bebé. Su relación apareció en los medios de comunicación en abril de 2016: "Nadie lo vio venir, y todo empezó cuando nos cambiamos al edificio de Antena 3, y como todo estaba en obras, tuvimos que compartir camerino", relató en su día el periodista, que un año antes de pasar por el altar tuvieron a su primer hijo en común llamado Roke. Ya en 2018, la pareja dio el paso de casarse y, a día de hoy, están esperando con ilusión su segundo retoño.

Por el momento, y hasta que se recupere de nuevo, ha sido Cristina Pardo quien ha recogido el testigo de Iñaki López en Más vale tarde, y es ella la que está presentando desde que el comunicador tuviese que alejarse temporalmente de la pequeña pantalla a causa de "una molestia".

