Rodeada de amigos y haciendo un guiño a África, Belén Junco presenta su primera novela 'La reina de Nairobi'

Rodeada de muy buenos amigos, entre ellos numerosas caras conocidas del panorama social, Belén Junco presentó en Madrid su primer libro, La reina de Nairobi. A la cita, celebrada en el hotel Orfila y organizada por CharHadas Creativa, asistieron rostros como la modelo Eugenia Silva, que ejerció de presentadora y se confesó encanta de estar junto a la periodista y escritora en esta ocasión tan señalada, Nieves Álvarez, los diseñadores Juan Avellaneda e Inés Domecq, Alejandra Rojas, Laura Vecino, Nuria Gonzalez, María Palacios, Fiona Ferrer, Maribel Yébenes con su hija Myriam, Marta Robles, María León y Cristina Morató, entre otros asistentes.

Eugenia Silva, a la que une una gran amistad con Belén Junco, presentó el acto e hizo un guiño a la temática del libro con un maravilloso vestido con motivos africanos y dedicó unas palabras muy cariñosas a la autora. “Es una relación que va más allá de lo profesional. Me conoce desde que nací y me dio una oportunidad y una vocación que yo ni se me había pasado por la cabeza, le debo una gran parte de mi vida”.

La sala en la que tuvo lugar la presentación se ambientó como si fuera un rincón de la selva, trasladando a los asistentes al exótico lugar en el que se desarrolla la historia. La decoración floral corrió a cargo de Floreale, que recreó el ambiente exuberante más propio de África en el centro de Madrid, mientras que la firma Jo Malone contribuyó con sus velas a crear una atmósfera mágica. La autora ha convertido a la mujer, el amor y el glamour en protagonistas de esta historia y , como contó, en ella ha incluido un detalle muy personal, algo que tiene en común precisamente con la protagonista: ambas utilizan habitualmente los polvos terracota de Guerlain.

Según la cita de la escritora Cristina Morató, autora de Viajeras intrépidas y aventureras, Las reinas de África y Cautiva en Arabi, que aparece en el libro de Belén Junco se trata de "una historia de amor, traición y valentía contado con gran habilidad narrativa. Una trama que te atrapa desde las primeras páginas. Un personaje femenino inolvidable. Una mujer valiente y apasionada. Ella es la reina de Nairobi".

Belén Junco, periodista por vocación y después de más de 50 años en la profesión habiendo sido directora adjunta de la revista ¡HOLA! y directora de ¡HOLA! Fashion y ¡HOLA! Living, reconoció que dar forma a esta novela había supuesto mucho trabajo, pero también mucha ilusión. “Ha sido maravilloso escribir mi primer libro y encima que esté editado, porque una cosa es la ilusión de escribirlo y otra verlo así. Me parece maravilloso” dijo. Dedicó además esta novela a su familia y a sus lectores. “Yo se lo he dedicado a mi familia que son las personas por las que vibro y vivo; a mis padres, que no les tengo y espero que se sientan orgullosos. Y se lo dedico desde luego a toda persona que vaya y me compre un libro porque me parece casi un milagro y lo agradezco muchísimo”.

Detalló además qué es lo que se van a encontrar en esta novela, que cuenta la historia de una mujer que abandona su vertiginosa existencia en Londres, un trabajo absorbente y a sus glamurosas amistades por un nuevo comienzo en África. Una trama apasionante, llena de esperanza, en la que una mujer se enfrenta al futuro con valentía. “Lo tienen que comprar quizá si se quieren entretener, si quieren evadirse, si quieren viajar algo por África, si quieren conocer a personas que merece la pena conocerlas, si quieren vivir un mundo diferente, enamorarse del amor también, porque ahí hay mucho ajetreo entre traidores, infieles y pasiones. Van a pasar un buen rato y es para lo que está escrito. Ese era mi fin a la hora de escribirlo y espero haberlo conseguido”.

La reina de Nairobi, que está a la venta editado por La Esfera de los libros, destila en sus 338 páginas, una historia de ficción en la que el amor, el desamor, la traición y la superación rodean a sus protagonistas. "Los sentimientos son la esencia del ser humano, y las pasiones, lo que mueve el mundo", ha dicho la autora sobre esta obra.