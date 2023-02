Norma Duval anuncia una fiesta por su boda para primavera

Después de trece años de relación, Norma Duval y Matthias Kühn se casaron en secreto y por sorpresa en Suiza. La actriz y el empresario alemán se dieron el ‘sí, quiero’ el pasado mes de noviembre en una ceremonia civil y muy íntima en Gstaad, tal y como la revista ¡HOLA! informó en exclusiva, a la que solo acudieron como testigos dos amigos íntimos de la pareja.

Tres meses después de su boda, la artista se siente feliz e ilusionada tras haber dado este paso y convertirse en la esposa de Matthias, con quien llegó a romper hasta en dos ocasiones, pero se reconcilió y finalmente cumplieron su sueño de casarse. Norma, que estaba radiante el día de su boda con un vestido de alta costura de Carla Ruiz, ha dado algunos detalles a la agencia Europa Press con motivo del lanzamiento de la nueva colección de la firma de zapatos Mysofty, en la que ella ha diseñado algunos modelos.

La boda fue "muy privada, íntima y bonita, al mismo tiempo que sencilla", solo acudieron como testigos dos amigos íntimos de la pareja, aunque reconoce que le hubiera gustado que estuviesen sus tres hijos, nacidos de su matrimonio con Marc Ostarcevic. "Me hubiera gustado que hubieran estado mis hijos, pero por circunstancias no podían estar todos, uno sí podía, otro no dije...y bueno dijimos: 'Vamos a casarnos, que es lo que queremos y luego lo celebraremos con la familia'".

El matrimonio tiene planeado organizar una gran celebración en los próximos meses. "Todavía no lo hemos hecho, lo haremos en primavera, haremos una fiesta en familia, con nuestros amigos y nuestros hijos", señala. La actriz afirma con una gran sonrisa que "lo importante es que nos hemos casado, lo hemos hecho de una forma muy entrañable". "Mi amiga Concha Zuara, que me casó con mi segundo marido (Jose Frade), y es mi íntima amiga, magistrada, ha sido mi testigo de boda; y el testigo de Mathías ha sido su abogado, Jorge Sainz de Baranda".

Para Matthias se trata de su segunda boda mientras que para Norma, que previamente estuvo casada con Marc Ostarcevic, padre de sus tres hijos, y el productor cinematográfico José Frade, es la tercera y "la definitiva", confesó con humor en las páginas de nuestra revista tras darse el sí, quiero.

Después de su boda, los recién casados emprendieron una luna de miel por Asia. "Hemos estado en Malasia, Singapur (nos llovió muchísimo) un viaje muy interesante, muy bonito", revela. La artista, que ahora vive a caballo entre Suiza y España, disfruta de una nueva vida en el paraíso invernal en el corazón de los Alpes que es Gstaad. "Es un lugar muy bonito, un pueblecito en el que estoy feliz, muy tranquila, relajada. Me voy al gimnasio, hago deporte, preparo mi agenda para cuando vengo aquí y disfruto de una vida para mí nueva, totalmente nueva".

Aún así pasa la mitad de su tiempo en España junto a sus hijos y ahora también con sus nietos, de los que habla con mucha ternura. "A Valentina -la niña de su hijo Yelko- me la como, bueno tiene 7 meses, los ha cumplido antes de ayer, es una muñeca. Estoy loca por hacerle zapatos a mi nieta", dice con orgullo. Para Izan, el niño de su hijo mayor Marc, solo tiene buenas palabras. "Tengo un nieto muy bueno, de 10 añitos, que es una monada. No sabes lo dulce y lo mono que es con los bebes, me recuerda a mis hijos, ellos eran muy protectores cuando había bebés, muy dulces y mi nieto igual lo lleva en la sangre". Duval no se considera una abuela tradicional, pero está muy feliz de serlo: "Soy una abuela con muy poco tiempo libre, todavía estoy activa, trabajando, tengo que viajar mucho, me ocupo de muchas cosas y no paso tanto tiempo como a mí me gustaría, pero el tiempo que pasamos juntos lo disfruto a tope".