La sorpresa de Karmento y la comentada escenografía de Alfred, así fue la segunda semifinal del Benidorm Fest

Nunca ocurren las cosas como se espera. El Benidorm Fest siempre depara alguna sorpresa, pues la puesta en escena de las canciones puede cambiar los votos en el último momento. Es lo que parece haber pasado con Karmento, que ha conquistado a los espectadores del concurso colándose en la final del sábado 4 de febrero. Una inesperada elección pues quizá no era uno de los temas que partía como favoritos. Sin embargo, la albaceteña con su Quiero y duelo, una oda a sus raíces, ha dejado a los espectadores mudos. Con una escenografía minimalista, en la que ha recreado algunos paisajes de su Albacete y múltiples guiños a su familia y orígenes, logró que, al final de la actuación, el auditorio se sumara con ganas y emocionado a los coros. Una propuesta que reivindica el folclore español y que recuerda a muchos la que el año pasado trajeron Las Tanxugueiras a la misma cita.

“Distinta”, “auténtica” y “emoción” han sido las palabras más repetidas entre los eurofans para referirse a Karmento que, quién sabe, quizá vuelva a obtener el oro en la final. En la semifinal obtuvo 47 puntos del jurado, 30 del voto demoscópico y 35 del voto popular, lo que la hizo meterse en la final. No fue la favorita del jurado, pero sí quedó en las primeras posiciones en los votos del público. Por ahora todo está en el aire y habrá que esperar un poco más para saber quién será el representante español en Eurovisión.

No fue la suya la única actuación que mereció decenas de comentarios en la emocionante noche. También la puesta en escena de Alfred, que finalmente no fue seleccionado quedándose a las puertas de representar a nuestro país por segunda vez en Europa, dio bastante de qué hablar. Desde que tú no estás salió a escena con una estética vintage y con la aparición de Andrés García-Carro, conocido como The Spanish King (un influencer nonagenario con un gran número de seguidores que ha aparecido en programas como MasterChef abuelos). No fue eso no obstante en lo que se fijaron los avezados espectadores sino en el detalle del coche clásico que utilizó el cantante para entrar en escena. En lugar de ponerlo en marcha, fue empujado con el pie por el personal que estaba entre bambalinas, lo que fue objeto de numerosas bromas en redes.

Los ganadores de la noche, Blanca Paloma, Vicco, José Otero y Karmento, se confesaron en una nube. "La experiencia ha dejado huella y estoy sorprendida de lo tranquila que estoy” aseguró Blanca Paloma, que incidió en que ha llegado con la misma ilusión que el año pasado. Por su parte, Otero comentó que "ha sido muy bonito, pero no me acuerdo de nada. Me dejé llevar, quise conectar con el publico". Lo mismo que pretendía Vicco, que quería “llevarles la fiesta, sentir al público y disfrutar”. Emocionada, Karmento reconoció que había sentido un poco de tensión durante las votaciones.

Se refirieron además a los mensajes de odio que por desgracia son algo habitual en esta cita y que otros de sus compañeros han denunciado. Es el caso de Agoney (clasificado en la primera semifinal), Twin Melody y Aritz, que no pudieron evitar las lágrimas al recordar cuánto les han afectado los comentarios. “No suelo estar muy pendiente. No me gusta mirar mucho los comentarios. He recibido mucho apoyo y espero que siga. El hate es parte de nuestro trabajo y lo mas importante es la gente que te rodea y te apoya", apuntó Vicco. “Nos exponemos, pero eso no lo justifica. Tenemos que ser conscientes de que al público se le educa y se le habla" dijo Blanca Paloma. La gran final del Benidorm Fest se celebra el próximo sábado 4 de febrero. ¡La suerte está echada!