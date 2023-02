Aitana y Sebastián Yatra, un recién casado Marc Anthony... los cinco momentos que nos gustaría ver en los premios Grammy

La entrega de los premios Grammy genera una gran expectación, no solo por la perspectiva de ver sobre el escenario a grandes estrellas de la música. La fiesta podría dejarnos además algunos momentos inolvidables, sobre el escenario y también fuera de él, pues la alfombra roja y el patio de butacas se convierten en un atractivo escaparate paralelo. Hay algunas cosas que podrían pasar la noche de los Grammy el próximo 5 de febrero y que convertirían la fiesta en una ocasión única. A continuación te contamos algunas de las anécdotas que podríamos ver en la velada y ¡que nos encantaría contar!

La alfombra roja de Aitana y Sebastián Yatra juntos

Entre los nombres con acento español que podrían estar en la fiesta está el de Aitana. La exconcursante de OT no figura en la lista de nominados, pero sí podría ir como acompañante. De hecho sería precisamente la foto de los dos la interesante. El nominado es Sebastián Yatra, que aspira al premio al mejor álbum de pop latino por Dharma+ y podría elegir esta cita para pasear por primera vez junto a Aitana, con quien ha protagonizado las imágenes más románticas en las últimas semanas. Los rumores sobre una posible relación de la pareja surgieron tras conocerse la ruptura de Aitana y Miguel Bernardeau. Son amigos desde hace tiempo y han colaborado juntos en algunas canciones, aunque hasta estas últimas semanas no se han visto sus fotos más cómplices. La revista ¡HOLA! ha publicado las imágenes de su escapada a Disneylan y también las de la pareja cenando con la madre de Yatra y la prima de Aitana. La de los dos paseando la mano en los Grammy sería, sin duda, la mejor imagen que nos dejaría la fiesta.

Rosalía coronándose como vencedora

Rosalía aspira a dos gramófonos, mejor álbum de rock o alternativo latino por Motomami y mejor vídeo musical de formato largo por la performance que hizo de este en TikTok. Se convierte así en la única española nominada en esta velada, así que los melómanos cruzamos los dedos para verla triunfar. La artista, que ha llevado los sonidos más representativos de nuestro país al otro lado del océano, no evita ningún estilo. Ya en la pasada edición de los Grammy latinos (en noviembre de 2022) se hizo con cuatro galardones y además se metió en el bolsillo al público con su interpretación (aunque algunas partes de su canción Hentai fueron censuradas por la televisión estadounidense). Con la catalana sin duda llega la revolución así que habrá que ver si esta sacude ahora también los galardones musicales por excelencia.

Queen B aumentando su leyenda

Otra de las actuaciones que podría hacer explotar el escenario sería la de Beyonce. La artista cuenta con el mayor número de nominaciones de la edición, nueve, por su trabajo Renaissance. Suele protagonizar además los números más impresionantes de esta cita, ganándose por derecho el título de Queen B que lleva desde hace años. La emperatriz de la música suma con estas 88 nominaciones, un récord que la iguala a su marido Jay Z. Una pareja poderosa, no cabe duda, que se ha convertido en la más nominada en la historia de los Grammy. De estas ocasiones en las que ha sido propuesta ha ganado 28, una cifra que podría aumentar tras el domingo. No será tarea fácil pues hay duros competidores que le van a la zaga: Adele (con 8 nominaciones) y Harry Styles y Mary J. Blige (con seis cada uno).

Un recién casado Marc Anthony

Entre los nominados encontramos un recién casado Marc Anthony, que aspira al premio al mejor álbum tropical latino por Pa’lla Voy. Podría recibir así un regalazo por su reciente enlace con Nadia Ferreira, a la que dio el “sí quiero” el 28 de enero en Miami en una romántica ceremonia a la que ¡HOLA! tuvo acceso exclusivo. Celebraron su boda en el Perez Art Museum, frente a la bahía Vizcaína, un edificio que alberga una importante colección de arte moderno y contemporáneo. Estuvieron acompañados los novios por los tres hijos mayores del intérprete y por amigos como David Beckham y su familia, Luis Fonsi y Maluma. Esta sería una de las primeras imágenes en público de los recién casados, que además se podrían marchar de la fiesta con un gramófono bajo el brazo. ¿Se puede pedir más?

¿Aplaudirá Dakota Johnson a Chris Martin?

Chris Martin y Dakota Johnson salen desde hace cinco años, una historia de amor que ha conquistado a los seguidores de la pareja, que sin embargo echa de menos más imágenes suyas juntos. Ellos viven su relación con naturalidad, pero no se suelen prodigar en acontecimientos públicos, concentrándose en sus respectivas carreras que no dejan de acumular éxitos. Sería estupendo verles pasear juntos hasta una de las butacas de los Grammy, velada en la que además el vocalista de Coldplay aspira al premio a mejor álbum por Music of the Spheres.

