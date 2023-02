Beyoncé anuncia que actuará en España este 2023: cuándo y dónde será el concierto

Beyoncé ha confirmado este miércoles que pasará por España con su Renaissance World Tour, gira que comenzará el próximo 10 de mayo en Estocolmo y que concluirá a finales de septiembre en Nueva Orleans. Después del gran éxito que ha supuesto el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio (seis años después de su anterior, Lemonade), la superestrella mundial ha anunciado en su página web que actuará en nuestro país el 8 de junio en el Estadi Olímpic de Barcelona. Y aunque por ahora es la única fecha en la que la artista muestre su directo, es posible que como ha sucedido con otros cantantes, por la alta demanda sacase una nueva fecha en la que sus miles de fans pudieran disfrutar otro día más de sus exitosos temas.

VER GALERÍA

La hija de Beyoncé hace una aparición sorpresa en plena subasta para pujar por unos pendientes de diamantes

Las entradas, que van desde los 55 euros hasta los 209,5, podrán comprarse a partir de las 10 de la mañana del 10 de febrero en la web de Ticketmaster, pero también está la posibilidad de adquirirlas antes en preventa. Quienes forman parte de BeyHive, el club de fans oficial de Beyoncé, podrán hacerse con ellas el próximo día 6 desde primera hora de la mañana hasta las seis de la tarde. Pero no solo ellos, las personas registradas en Livenation.es también tendrán la opción de comprarlas antes el jueves 9 con el mismo horario. Además, los acérrimos a la intérprete de Say my name también pueden hacerse con los tickets VIPs, que pueden llegar incluso a los 3.000 euros, aunque no hay ninguno que incluya un Meet & Greet con la artista.

Si eres uno de los fieles seguidores de Beyoncé y no consigues entrada para el día 8 en Barcelona, la 'Queen B' también estará por varias capitales y ciudades europeas con su Renaissance: 10, 14, 17, 20, 23, 26, 29 y 30 de mayo en Estocolmo (Suecia), Bruselas (Bélgica), Cardiff, Edimburgo y Sunderland (Reino Unido), París (Francia) y Londres (Reino Unido) respectivamente y el 2, 6, 11, 15, 17, 18, 21, 24 y 27 de junio de nuevo en la capital británica y después en Lyon (Francia), Marsella (Francia), Colonia (Alemania), Ámsterdam (Países Bajos), Hamburgo (Alemania), Frankfurt (Alemania) y Varsovia (Polonia).

VER GALERÍA

Beyoncé se despide de Vicente Fernández, ¿cuál era la conexión entre la cantante y el rey de las rancheras?

Con nueve nominaciones para los Grammy de este año, la cantante además ha publicado una fotografía muy sugerente subida a un caballo plateado, al más puro estilo Bianca Jagger, para anunciar su esperada gira. Beyoncé, que actuó en España por última vez en 2015 (también en Barcelona pero con su tour Rebel Heart Tour), ha tardado seis años en volver en solitario, pero no ha parado de trabajar, sobre todo para el cine: Be Alive en El método Williams o la versión de El rey león, en la que no solo ha cantado sino que también ha compuesto.