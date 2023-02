Ashton Kutcher confiesa que se sintió un ‘fracasado’ tras su divorcio de Demi Moore

Lleva años retirado de la vida pública dedicado en cuerpo y alma al cuidado de sus dos hijos Wyatt y Dimitri, nacidos de su relación junto a la actriz Mila Kunis, sin embargo no ha sido hasta ahora cuando Ashton Kutcher ha decidido retomar su carrera como actor y lo ha hecho reflexionando sobre uno de los períodos más difíciles de su vida pública: su separación en 2011 de su entonces esposa Demi Moore.

Ashton, quien estrenará este 10 de febrero la película En tu casa o en la mía junto a Reese Witherspoon en Netflix, ha concedido una entrevista a la revista Esquire en la que ha hablado sin tapujos de lo que supuso para él aquella relación y su consiguiente ruptura."Tenía veintiséis años y asumí la responsabilidad de criar a una niña de ocho, otra de diez y otra de doce años. Así es como algunos padres adolescentes deben experimentar sus veinte años. Fue demasiado" ha señalado el actor en referencia a las tres hijas de Demi, Rumer, Scout y Tallulah de su matrimonio anterior con Bruce Willis.

"En el momento en que se conoció nuestra relación, mi vida cambió", ha puntualizado Kutcher. Pues además de la diferencia de edad, en aquel momento ella era toda una madre de familia y él era visto como un rebelde rompecorazones, lo que hizo que los medios le siguieran sin descanso allá por donde iba.

Pero obstáculos ajenos aparte, lo que realmente le dolió al actor fue no conseguir que su historia de amor funcionara. "Nada te hace sentir más fracasado que un divorcio", dijo."Has fracasado en el matrimonio", puntualizó. Además ambos vivieron un episodio muy doloroso, después de que Demi sufriera un aborto espontáneo cuando estaba en su sexto mes de embarazo. "Perder un hijo que crees que vas a tener, y estar tan cerca de pensar que vas a tener un hijo, es muy, muy doloroso" confesaba el intérprete. "Me encantan los niños. La idea de tener otro hijo habría sido increíble. Por la razón que fuera, tenía que vivir esa experiencia" añadía.

Y aunque ambos intentaron, a pesar del dolor, poner punto y final a su matrimonio de la mejor manera posible, en 2019 estos buenos términos comenzaron a tambalearse cuando la actriz presentó su libro autobiográfico Inside Out, en el que, entre otras cosas, reveló que durante aquel tiempo era adicta al alcohol, hablo de las supuestas infidelidades del actor, asi como de los problemas derivados de un aborto. "La verdad es que me enojé mucho. Finalmente, había llegado a un lugar donde la prensa no nos perseguía ni a mí, ni a Mila ni a mis hijos. Y de pronto, tenía a los paparazzi en la escuela de mis hijos", explica, sobre las repercusiones de lo que Moore contó en sus memorias.