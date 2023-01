Kiko Matamoros aclara cómo se encuentra tras ser trasladado de urgencia al hospital

Kiko Matamoros ha regresado a Sálvame tan solo un día después de la fuerte subida de tensión que sufrió en directo. El colaborador, que no quiso escuchar una supuesta información relacionada con su boda con Marta López, aseguró a sus compañeros que no se encontraba bien y abandonó el plató durante la pausa publicitaria para que le pudieran llevar a las urgencias del hospital. "Me veo en las imágenes y me preocupo. Me veo mal. Estaba bien fastidiado, pero me acuerdo de todo. Sentía un malestar, estaba mareado, me dolía la sien y un poco la nunca. También tenía presión y fue muy desagradable", ha dicho el colaborador a Jorge Javier Vázquez, a quien le ha confesado que se llevó "un buen susto".

Kiko ha asegurado al presentador que él fue consciente en todo momento de lo que le estaba ocurriendo, por lo que aunque estaba preocupado y no le había pasado en otras ocasiones sabía lo que significaba tener esos síntomas. "Sé lo que me pasaba. Era una subida de tensión muy violenta. Soy genéticamente hipertenso, como lo era mi madre y mi padre, pero bueno siempre he tenido más o menos la tensión controlada", ha contado el colaborador, que tuvo que abandonar de manera inesperada el programa a primera hora. "Tiene la tensión disparada", dijo Adela González a los espectadores, a quienes también pidió tranquilidad explicando que por protocolo iban a realizarle un electro.

"Le vi que se iba poniendo blanco", añadió Lydia Lozano sobre su compañero. En esos momentos, Alejandra Rubio, amiga de Marta López Álamo, contó a la novia de Kiko lo ocurrido en el programa y ella se puso en contacto con Terelu Campos para explicar que el colaborador es "hipertenso" y está dejando de fumar, con lo que además está especialmente alterado. Pero no solo eso, la modelo comentó también que su pareja es muy sensible y las emociones le afectan mucho: "Emocionalmente es muy sensible y le dan bajones y subidas de tensión".

Faltan muy pocos meses meses para que Matamoros y Marta celebren su boda: el próximo día 2 de junio es la fecha elegida y Madrid ha sido el escenario elegido para la ceremonia. La pareja pronunciará el 'sí, quiero' ante 250 invitados aproximadamente y esperan con mucha ilusión el día de su enlace. "Voy a invitar a mis amigos, a mi familia, a la familia y amigos de Marta. Y luego a toda la gente que me ha hecho la vida un poquito mejor y le tengo cosas que agradecer. Ya sea la gente que me ha contratado o que me ha cuidado en un momento dado", aseguró Kiko hace unos meses sobre la lista de quienes acudirán a la celebración.