Danphto, el fotógrafo de las 'influencers', nos da los mejores trucos para salir bien en las fotos

¿Ves las fotos que las influencers comparten en sus redes sociales y te gustaría salir tan bien como ellas? Pero... ¿no sabes cómo poner los brazos o las piernas para estilizar el cuerpo? ¿siempre evitas el flash por la noche? ¿no sabes si es mejor mirar a cámara o no? ¿deberías posar sonriendo o con gesto serio? Si estas son algunas de las preguntas que te surgen cuando quieres hacerte una sesión de fotos bonita, ¡tranquila! Tenemos la solución a todos tus males. Gracias a la ayuda del fotógrafo profesional Daniel Casado, conocido en el mundo virtual como Danphto, hemos elaborado la guía definitiva con los mejores trucos para que de una vez por todas aprendas a sacarte el máximo partido frente a la cámara.

- Dicen que todos tenemos un lado bueno, ¿cómo podemos saberlo?

Pues yo creo que es muy relativo... Sí que es verdad que todos solemos tener un lado que nos gusta más que otro, pero si preguntamos a otra persona qué lado de nuestra cara le gusta más (según mi experiencia) siempre ven ambos iguales. En mi caso, cuando hago fotos y alguien me dice: 'Mi lado es el izquierdo', siempre digo: 'Vale, ponte en tu lado derecho'. Le hago unas fotos con alguna pose que vea que potencie a esa persona y cuando las ven ¡les encanta! Por eso siempre digo que hay que salir de la zona de confort y no ser tan exigentes con un@ mism@. Todos tenemos algo que nos hace diferentes y únicos, y eso es lo más bonito

- A veces no sabemos qué hacer con los brazos, ¿algún truco?

¡Sí! Ponerlos cruzados tipo 'enfadados' con el cuerpo un poco inclinado hacia delante y con una sonrisa modo carcajada o, incluso, poner una mano cerca de la cara con el otro brazo por debajo. También una pose que me gusta mucho es poner las manos como si estuviésemos colocándonos un anillo, marcando la clavícula ¡y queda genial! Otra opción es poner las manos en la cintura, da sensación de seguridad y para las fotos queda muy bien. Incluso dejar una mano dentro de un bolsillo con el dedo gordo fuera y la otra tocándote el pelo

- ¿Hay alguna prenda o accesorio 'prohibido' a la hora de posar?

¡Yo tengo prohibidos los labios rojos! No me gusta nada como quedan en la cámara y luego para editarlo igual. Personalmente creo que para las fotos un tono nude queda más bonito. De prendas prohibidas: los jerseys creo que no favorecen mucho a la hora de hacerse fotos, ya que tapan el cuello y en las fotos queda muy bonito que se vea el cuello y la clavícula. Hay otras prendas que quedan muchísimo mejor que un jersey gordito

- ¿Qué diferencia una foto estática de una foto en movimiento?

Los gestos naturales que puede transmitir la foto. A mí me gusta hacer fotos en movimiento cuando son caminando (porque quedan muy naturales) o moviendo el pelo para conseguir ese efecto 'pelazo'. Cuando es estática, es más para poses diferentes o que quizás moviéndose no quedaría muy bien

- ¿Hay algún momento del día que sea mejor/peor para hacer fotos?

Personalmente, a mí me gusta mucho de 10:30 a 12:00 h cuando hace mucho sol, porque la luz que hay para hacer fotos a contraluz quedan top, y el color de la piel sale superbonito. También que el sol nos de de frente queda ideal... y con un atardecer de fondo ¡ya sería genial!

- ¿Es mejor hacerlo con el móvil o con cámara?

Con cámara, sin duda, pero con el móvil se pueden hacer fotos muy buenas. Yo cuando me hago alguna foto con el móvil suelo pulsar para enfocar y bajo un pelin el brillo ¡y queda muy bien!

- Recomiendas usar el flash, pero siempre huimos de él porque salimos peor, nos salen brillos, la piel muy clara, ojos rojos... ¿cómo podemos usarlo bien?

Pues usando el truquito que os he comentado arriba, con el móvil, al enfocar bajar un poco el brillo pulsando, así la foto no sale tan fuerte de luz y la piel sale algo más oscura, y no tan quemada. También recomiendo no hacer la foto muy de lejos. Más de cerca queda muchísimo mejor y, sobre todo, dentro de algún sitio donde haya algo de luz para que de ese 'rollo guay'

- Algunas famosas como Jennifer Lopez se muerden la parte interna de los cachetes y abren la boca ligeramente para que se le marquen más los pómulos, ¿dirías que es un buen truco?

Nunca había escuchado ese truco y me parece muy guay, pero para hacer en algún momento muy puntual. Luego le deben doler mucho los cachetes (ríe). Lo he probado y es muy incómodo... creo que es mejor marcar los pómulos con maquillaje ¡y nos ahorramos eso!

- Tampoco sabemos muy bien qué hacer con las piernas, ¿nos puedes dar algún consejo?

Poner una pierna delante de la otra es de mis poses favoritas, estiliza muchísimo el cuerpo y así salimos mejor. ¡Es una pose que nunca falla!

- El viento, ¿puede ser nuestro aliado o nuestro enemigo?

¡Enemigo! (ríe) Yo odio el viento, despeina y no queda bien en las fotos, peeeeero si hace un viento sutil para alguna foto ¡puede quedar muy bien!

- ¿Dirías que es mejor mirar a cámara o hacia un lado?

Yo soy de decir siempre de mirar a cámara. La mirada queda muchísimo más llamativa y transmite mucho más al ver la foto. Sin embargo, mirar hacia un lado también queda muy bien. La cosa es ir variando y ver cómo nos gusta más

- ¿Cómo podemos perder la vergüenza a posar ante la cámara?

¡Confianza y seguridad en uno mismo! Pero, por ejemplo, a mí lo que ha hecho perder la vergüenza (porque a mí no me gustaba hacerme fotos) ha sido cuando mi pareja me hacía las fotos. Es con quien más a gusto me siento y lo que poco a poco, y con la práctica, me ha hecho perder esa vergüenza e ir consiguiendo seguridad

- ¿Recuerdas alguna sesión de fotos que haya sido muy difícil por algo en especial?

Si, recuerdo varias que han sido difíciles, una de ellas porque se nos puso a llover y no teníamos nada con lo que refugiarnos.

- Para terminar, cuando haces una sesión con alguna celebrity, ¿qué consejos sueles darles?

¡Pues exactamente los mismos que a cualquier otra persona! Además me encanta dirigir las poses y todo y estoy constantemente ayudando con todo y eso lo agradecen muchísimo.

Los tips infalibles de Danphto

"Una de las cosas que me caracteriza es mi facilidad de ayudar a las personas a posar y a sacar su mejor versión en las fotos. Es muy importante conocerse muy bien a uno mismo y tener en cuenta que, quizás lo que nosotros no vemos, otras personas sí que lo saben ver y resaltar. A mí me encanta sacar el potencial que todos tenemos dentro, asi que espero que con estos tips os ayude cuando queráis que alguien os saque una foto chula", comienza el fotógrafo que suele trabajar habitualmente con Alice Campello, Lola Lolita o Paddy.

- Estar relajado y dejarse llevar es de lo más importante. Si estás en tensión pensando que no vas a salir bien... ¡mal! Una buena actitud ayuda muchísimo, ¡créetelo! Es muy importante. Todos tenemos un potencial único que nadie más tiene

- También uno de mis trucos para salir bien en una foto seria o 'intensita', como suelo decir, es potenciar la mirada. Creo que es de lo más importante en una foto: lo que nuestra mirada transmite. Para ello, pon una cara de enfadada pero sin llegar a estarlo, con los labios un poco entreabiertos y con una buena luz

- Aunque sea de noche, ¡haz fotos con el flash del móvil! Con un look con brillantes quedan fotos superguays, sobre todo si es en un parking o algo similar

- Si posamos sentados, para que quede una foto diferente y guay, intenta arquear el cuerpo un poco hacia delante, apoyando los codos en la rodilla o una de las manos en la cara. Incluso cogiendo un mechón de pelo pero que sea muy sutil, para darle un toque más desenfadado a la foto

- Para una foto más de retrato, marcar la clavícula estiliza muchísimo (como levantar los hombros un poco hacia delante). Es algo complicado y un poco raro, pero te aseguro que, para ese tipo de fotos, ese simple gesto queda genial. Normalmente tendemos a poner la espalda hacia atrás y eso no queda bien... Por último, si haciendo esa pose sonríes a modo 'carcajada' y con la mirada hacia un lado o de frente, ya sería top

- Si quieres hacerte una foto de cuerpo entero y que sea chula, primero pon la opción de gran angular o x 0.5 en el móvil, y haz la foto un poco contrapicada desde abajo. Si no tienes esa opción no pasa nada, hazlo en modo normal y con la cámara un poco a tu altura. Para estilizar el cuerpo, pon una pierna delante de la otra y marca más un lado de la cadera que el otro, así estilizarás mucho más el cuerpo. Además, si ponéis una mano en la cintura (como agarrándola con la mano) ¡ya sería genial!

Cómo editar tus fotos para que queden profesionales

"Esto es algo muy complejo, ya que yo para editar mis fotos utilizo Photoshop y Lightroom y son aplicaciones que no todo el mundo sabe usar", nos cuenta Dani. Sin embargo, hoy en día hay millones de aplicaciones para editar con el móvil "que son muy guays y quedan resultados bastante interesantes". Por ejemplo, él recomienda la app Tezza, que "tiene algunos filtros gratuitos que son muy guays para las fotos" y también la app ColourTone, que "da resultados muy diferentes y guays".

