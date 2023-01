El hijo de Paula Echevarría y Miguel Torres, un simpático ayudante para soplar las velas de su papá

Loading the player...

Una nueva etapa ha comenzado para Miguel Torres con su cumpleaños. El exfutbolista ha cumplido 37 años y lo ha celebrado junto a Paula Echevarría y otros familiares y amigos. Además, ha tenido al mejor ayudante para soplar las velas: su hijo Miguel, al que cariñosamente llaman Miki. Nacido en 2021, el niño ha conquistado a todos con su alegría al escuchar cómo cantaban, con su entusiasmo por los globos que decoraban la fiesta y con su emoción por poder soplar las velas de la tarta mientras su papá seguía la tradición de pedir los deseos. "Me da que a partir de ahora voy a tener que darme más prisa porque me apagan las velas rápido", ha dicho el protagonista de la jornada al ver cómo su niño sopla con fuerza ¿Quieres ver este simpático momento? Dale al play y no te lo pierdas.

