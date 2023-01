Quevedo cuenta lo que le dijo Bizarrap una semana antes de lanzar su tema con Shakira

Quevedo, que ha sido uno de los artistas revelación con su Quédate, ha explicado qué le dijo Bizarrap antes de sacar su tema con Shakira. El productor, que fue quien recomendó al cantante que dejara la palabra "quédate" en su canción (lo que acabó dando con la clave del éxito), le dijo al artista que pusiera mucha atención ante el nuevo single que iba a publicar la colombiana. "Lo único que hablé con él fue la semana de antes de sacar el tema con ella. Me dijo que sacaba sesión y que estuviera pendiente porque me iba a gustar, pero no me dio más información”, ha explicado Quevedo en La Resistencia, donde además David Broncano ha revelado que cuando Bizarrap acudió al programa le confesó que tenía mucha presión porque tras haber sido número uno con Quevedo no sabía que iba a pasar con lo que fuera a presentar después.

"La última vez que le vi en septiembre me dijo, 'estoy un poco tenso porque después del temazo con Quevedo, que es el tema que más lo ha petado, a ver qué saco después'. Así que me imagino que cuando le llamó Shakira diría... 'pues ya está hecho'", ha explicado Broncano a Quevedo, que no ha dudado en dar la razón al presentador. "Entiendo que para él debe ser una presión, que si no hace un número 1 global... ¿qué más arriba puede tirar?", ha contestado el cantante, que tiene muy claro que a pesar de que su vídeo con Bizarrap tiene más visitas y streaming por ahora será el de Shakira el que finalmente le gane. "La mía debe estar a punto de pasar los mil millones. Es una locura", ha añadido.

A punto de estrenar su nuevo disco Donde quiero estar, Quevedo ha confesado que aunque haya triunfado con su tema Quédate su vida sigue siendo muy normal y pocas cosas han cambiado. "No tengo carnet de conducir y vivo en casa de mis padres. Ser artista independiente es fastidiado, cuando inviertes tú en tu carrera", ha dicho el cantante, que ha reconocido que el único gasto fuera de lo normal ha sido en el vídeojugo FIFA y en la PlayStation. "Ahí sí", ha expresado entre risas al presentador, que ha bromeado con que le regalara un "jacuzzi" a sus progenitores.

A punto de cumplir 21 años, Quevedo ha pasado de ser un completo desconocido a encabezar las listas de éxitos y llenar conciertos. El artista es uno de esos fenómenos aparentemente inexplicables y poco conocidos para la gente de 30 años en adelante, pero un auténtico ídolo de masas entre los jóvenes. De hecho, su voz cálida y grave parece ser uno de los secretos de su éxito, que crece exponencialmente cada día.