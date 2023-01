¡La familia vuelve a crecer! Ian Somerhalder y Nikki Reed anuncian que están esperando a su segundo hijo

¡La familia de Nikki Reed e Ian Somerhalder vuelve a crecer! Ha sido la pareja de actores quién ha comunicado esta feliz noticia a través de sus perfiles sociales. "Todo lo que siempre he querido desde que era niño era tener una gran familia. Gracias Nik por darme este regalo, por ser la madre más increíble y trabajar tan duro para hacer realidad todos estos sueños. Cuando estaba tomando esta fotografía, no podía creerlo. No hay nada más hermoso", escribía el protagonista de Crónicas Vampíricas junto a una emotiva imagen de su primogénita, Bodhi Soleil (5), abrazada a su progenitora que ya luce una pronunciada tripita.

VER GALERÍA

Por el momento, los intérpretes, que suelen ser bastante discretos en lo referido a su vida personal, no han especificado si están esperando un niño o una niña. Lo que sí han pedido a su amplía comunidad de seguidores es que manden sus mejores deseos para que todo vaya lo mejor posible en este periódo de gestación. "Gracias por enviar positividad, amabilidad y amor. Aunque me gusta ser reservada, especialmente cuando se trata de cuestiones relacionadas con niños, algunas cosas son demasiado buenas para no compartirlas", declaraba la estrella de Crepúsculo.

VER GALERÍA

Ian y Nikki, que forman una de las parejas más atractivas y sólidas de la industria cinematográfica, pusieron el broche de oro a su relación en octubre de 2015 con una romántica boda celebrada en la ciudad californiana de Malibú a la que solo asistieron sus familiares y amigos más cercanos. Siempre se han mostrado muy unidos, e, incluso, cuando se criticó al actor por decir que había "engañado" a su mujer para ser madre, la artista salió en su defensa alegando que tan solo era una broma y que su paternidad era una decisión meditada y consensuada.

VER GALERÍA

Ian Somerhalder y Nikki Reed: Nuevo mes de casados, nuevo motivo para celebrarlo

Claire Danes y su marido, Hugh Dancy, esperan su tercer hijo

En lo referido a lo profesional, el matrimonio también vive un dulce momento. Aunque Nikki se ha alejado más del mundo de la actuación para centrarse en su faceta más familiar, en 2018 se adentró en el mundo empresarial creando una marca de joyas sostenible: BaYou with Love. Piezas de joyería hechas a mano que aúnan la naturaleza con las tendencias. Propuestas elegantes y clásicas que apoyan la creencia de que la sostenibilidad también puede ser bonita, lujosa y atemporal.

VER GALERÍA

Por su parte, el papel más conocido de Ian es el del sexy vampiro Damon Salvatore en Crónica Vampiras. Igualmente, ha aparecido en otros formatos de gran éxito como Pérdidos o Smallville. La última vez que le pudimos ver en la gran pantalla fue en 2020 con el documental Besa el suelo, donde, junto a un grupo de activistas y científicos, mostraba los grandes retos medioambientales a los que se enfrenta nuestro planeta.

Carlota Casiraghi está embarazada de su tercer hijo según la prensa francesa

'La familia crece': Inma Cuesta anuncia que está embarazada de su segundo hijo con una imagen que lo dice todo