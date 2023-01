Cher encuentra en Alexander Edwards, 40 años menor que ella, la forma de 'aliviar el dolor' en pleno duelo

El nuevo amor de Cher, el controvertido productor 40 años menor Alexander Edwards, ha demostrado a la cantante que puede confiar en él en los momentos más difíciles. Desde que perdió a su madre, Georgia Holt, a los 96 años el pasado 10 de diciembre, la intérprete de The Shoop Shoop Song, de 76, ha encontrado un apoyo incondicional en su novio mientras ella se encuentra en pleno duelo. "Esta nueva relación ha ayudado a aliviar el dolor de la pérdida", ha dicho una fuente de la industria de la música a la revista People, donde además han asegurado que el anillo que el empresario musical le regaló hace unas semanas fue "el regalo perfecto para ayudarla a superar este momento agridulce".

VER GALERÍA

La reacción de Cher cuando le ofrecieron interpretar a la madre de Meryl Streep en 'Mamma Mia 2'

El pasado diciembre, Alexander sorprendió a Cher con un espectacular anillo de diamantes en forma de pera, una joya que el icono de la música compartió con todos sus seguidores junto a un comentario sobre su reacción: "Sin palabras", y no es para menos, ya que el regalo que recibió es un auténtico sueño hecho realidad. De hecho, la majestuosa pieza ha levantado los rumores de un posible compromiso entre la pareja, que se conoció el pasado mes de septiembre durante la Semana de la Moda celebrada en París.

La ganadora de un Grammy, tres Globos de Oro y un Oscar, que confirmó estar ilusionada al lado del exmarido de la modelo Amber Rose, ha tenido que enfrentarse además a las críticas que han recibido por la diferencia de edad. "El amor no entiende de matemáticas", reaccionó la artista estadounidense a los comentarios negativos en un mensaje en sus perfiles sociales que posteriormente acabó borrando. De hecho, la misma fuente ha explicado a People que con Edwards, "la diferencia de edad para Cher es una ventaja y no un problema". "A ella realmente le gusta", han añadido.

VER GALERÍA

El desfile viral '2 en 1' de Balmain donde Cher fue la gran estrella sobre la pasarela

Aunque Cher ha admitido recientemente en The Kelly Clarkson Show que "en la teoría" esta nueva relación parece "un poco ridícula", lo cierto es que no le importa porque "en la vida real, nos llevamos muy bien". Y a pesar de que parece que finalmente las campanas de boda no van a sonar demasiado pronto, la fuente de la industria musical ha asegurado que "por ahora la cantante está feliz y disfruta de su bonito romance".