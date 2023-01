¡Como nunca la habíamos visto! Kylie Jenner y su hija, momentos de pánico y diversión lanzándose en trineo

Loading the player...

Kylie Jenner y su hija de cuatro años, Stormi Webster se lo han pasado en grande en la nieve; madre e hija han puesto rumbo a los bosques de Aspen en compañía de unos amigos de la 'influencer', y allí no solo han podido disfrutar del paisaje y de la abundante nieve que hay ahora mismo en la zona, si no que además, se han divertido como dos niñas montadas en un enorme trineo azul sobre una cuesta de pronunciada pendiente, lo que ha provocado que una de las dos se haya 'muerto de miedo'. ¿Adivinas quién? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Kylie Jenner aterriza en Los Ángeles por todo lo alto, ¡con su jet privado de 70 millones de euros!

Los dos looks virales de Kylie Jenner: de la corona de diamantes al mono transparente