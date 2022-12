Kylie Jenner aterriza en Los Ángeles por todo lo alto, ¡con su jet privado de 70 millones de euros!

Loading the player...

No es ningún secreto que a Kylie Jenner no le gusta pasar desapercibida. La empresaria, al igual que sus hermanas, es toda una experta en el arte de dejar a sus seguidores boquiabiertos y ha vuelto a hacerlo una vez más. Kylie ha aterrizado en Los Ángeles en su jet privado blanco y rosa valorado en ¡casi 70 millones de euros! En esta ocasión, su vuelo procedía de Miami, pero la hermana menor de Kim Kardashian suele utilizar el avión con mucha frecuencia para sus desplazamientos, incluso para trayectos sorprendentemente cortos. Dale al play y no te lo pierdas.

