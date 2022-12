El vídeo viral de la azafata española cantando como María Carey en el avión, ¡piel de gallina!

Loading the player...

Los pasajeros que el día de Nochebuena cogían un vuelo de la aerolínea Iberia Express en Palma de Mallorca con destino Madrid, eran sorprendidos cuando el comandante les anunciaba que una chica llamada Andrea quería dedicarles una canción a todos por ser el día de Nochebuena. La chica no era otra que una de las azafatas del avión quien, micrófono en mano, les cantaba el clásico de Mariah Carey, 'All I want fot Christmas is you', con una voz prodigiosa, dejando a todos los asistentes con la boca abierta. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

