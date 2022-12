Lorena Castell, víctima de una 'dulce' inocentada que acaba en ¡guerra de tartas!

Lorena Castell nunca imaginó cómo iba a acabar la prestigiosa cata de dulces a la que le habían invitado: con un ramo de flores y la sintonía ya archiconocida de la gala Inocente, Inocente de Televisión Española. Hasta ese momento, la presentadora, que junto a Ana Belén, Sole Giménez, Blanca Suárez y Tomás Roncero fue una de las víctimas del ya tradicional programa, no daba crédito en lo que se había convertido el evento, aunque no se puede decir que no se estuviera divirtiendo.

La broma que le gastaron tenía mucho que ver con su reciente victoria en MasterChef Celebrity ya que una empresa ficticia le invitó a una cata con supuestos chefs reputadísimos. Con su habitual simpatía, Lorena se integró a la perfección con ellos, bromeando en todo momento y también con humildad, ya que insistía en no querer "ir de gourmet". Los expertos, sin embargo, comenzaron a hacer comentarios cada vez más surrealistas hasta que ocurrió algo que dejó a la colaboradora de Zapeando con la boca abierta.

Lorena Castell asegura que ha tenido que 'sacrificar mucho' por 'MasterChef Celebrity'

Mientras degustaban unas tartas, uno de los supuestos catadores le estampó una tarta en la cara a una compañera, mientras Castell mantenía el tipo en el evento, que se suponía que se estaba retransmitiendo por televisión. Mientras ella se lo tomaba con mucho humor. "Me han dicho que sois los mejores de Europa, pero pareceis chiquillos", decía entre risas, mientras la que recibió el primer tartazo, se levantaba y devolvía el 'golpe' a su compañero. En ese momento, la cata se convirtió en una auténtica guerra de tartas a la que la presentadora acabó uniéndose resignada, pero sin parar de reir. "Como era un hotel, pensé: si me mancho, me dan una habitación y me ducho. ¿Voy a dejar que me manchen y no divertirme yo?", contó Lorena después a Juanma Iturriaga y Anne Igartiburu, los presentadores de la gala.

Lorena Castell, mujer de sonrisa permanente, tiene muchas razones para estar pletórica ya que vive un gran momento después de hacerse con el delantal dorado de la séptima edición de MasterChef Celebrity. Conseguirlo no fue fácil y tuvo que sacrificar muchas cosas como ella misma ha explicado: "He llorado mucho por dejar a mis amigos de lado, pero, sobre todo, por dejar a mi hijo. Entonces es una recompensa, es decir, lo has hecho tan guay que al final te mereces llevar esta chaquetilla puesta". Además, lo ha compaginado con varios proyectos como su participación en Zapeando y su espectáculo Bingo para señoras. En el ámbito privado, comparte su vida con el actor Ruben Bernal, conocido por su papel de Saúl Ortega en El secreto de Puenteviejo, y del que confirmó que estaba enamorada la pasada primavera.