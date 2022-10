Lorena Castell recorre la India en moto con su novio, el actor Rubén Bernal

Lorena Castell es pura energía dentro y fuera del plató. La presentadora, que se ha ganado a la audiencia por su espontaneidad en MasterChef Celebrity, ha puesto rumbo a la India con su novio, el actor Rubén Bernal, de 34 años y conocido por su papel de Saúl Ortega en El secreto de Puente Viejo. La pareja está disfrutando de una experiencia inolvidable, compaginando el turismo con románticas citas y actividades de aventuras solo aptas para los más valientes. Cuando se dirigían al sur del país en moto vieron una impresionante tirolina y no se lo pensaron dos veces. Pararon y se lanzaron. "A tope", gritaba Lorena mientras recorría un valle a toda velocidad.

Han estado en lugares como Kuttampuzha, Alapuzza o Munnar. Han conocido rincones increíbles, personas maravillosas y han probado la gastronomía típica. Además, han tenido la oportunidad de alojarse en una casa construida en un árbol y sobrevolar unas plantaciones de té. La última parada de su viaje ha sido una playa desierta.

Lorena confirmó la pasada primavera que volvía a estar enamorada. "He estado muchísimo tiempo sin pareja, pero ahora mismo tengo pareja", dijo en Encuentros inesperados, el programa que Mamen Mendizabal tenía en laSexta. "Yo ahora mismo tengo 41 años y pienso en cuando tenía citas con 18, 25 o 32 y tenía ese gusanillo en el estómago. Y eso que yo sentía lo siento ahora todo el rato. Vuelves a tener la edad del pavo. Cuando empiezas con alguien estás igual y me flipa", afirmó con una gran sonrisa.

La comunicadora de Barcelona es muy discreta con su vida privada, pero no esconde sus sentimientos. En 2013 se casó con el artista Juanito Makandé en la playa de El Palmar (Cádiz). El matrimonio no llegó a buen puerto, pues dos años y medio después decidieron separarse. Pese a ello, Lorena siempre habla maravillas del cantante. "Hay mucho amor y mucho cariño. Hemos sido siempre amigos y la amistad no se tiene porque romper", dijo en Divinity. Tras esta ruptura se enamoró de Eduardo Dabán, con quien tuvo a su hijo Río el 19 de marzo de 2019. Su relación parecía idílica, pero un año después de convertirse en padres pusieron punto y final a su historia de amor, una noticia que adelantó en primicia ¡HOLA!.