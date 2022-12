Así ha cambiado el niño de la película 'Jerry Maguire' que tiene ahora 32 años

En diciembre de 1996 se estrenaba en Estados Unidos Jerry Maguire, una comedia con Tom Cruise, Cuba Gooding Jr. y Renée Zellwegger sobre la caída y posterior ascenso de un mánager deportivo. El actor de la saga Misión imposible volvía a convertir en éxito una película protagonizada por él, pero en esa ocasión había un pequeño de 5 añitos que le robó más de un plano. Se llamaba Jonathan Lipnicki y conquistó a la audiencia con su ternura y su lengua de trapo.

Aquel pequeño con gafas y pelo alborotado se convirtió en una auténtica sensación. Tanto, que un par de años después lo llamaron para formar parte de la familia Little en Stuart Little, junto a Geena Davis y Hugh Laurie, el protagonista de la mítica serie House. Han pasado más de 20 años desde aquellos éxitos: ¿cómo ha cambiado y a qué se dedica hoy Jonathan Lipnicki?

Sufrió depresión a causa del 'bullying'

Jerry Maguire fue el debut de Jonathan en el cine y, a pesar de que enamoró a millones de espectadores, tuvo un lado muy sombrío en la vida real. Aquel papel se convirtió en su pesadilla particular, ya que durante la adolescencia sufrió bullying por este motivo. El propio Jonathan lo explicó en su perfil público cinco años atrás, cuando pudo verbalizar todo lo que había sufrido por esta cuestión, que le causó graves problemas de salud mental.

Un activista de los animales

Otra de sus facetas más destacables es lo mucho que se implica en causas a favor de los derechos de los animales. De hecho, uno de sus perros, Denny, falleció recientemente. Jonathan le dedicó unas sentidas palabras en su perfil social y explicó que en sus momentos de depresión más profunda (causada por el bullying que le hicieron en su adolescencia) su mascota le enseñó a ver el lado bueno de la vida.

Un actor que cuida su físico

Las películas que más conocemos de Jonathan en nuestro país fueron las que protagonizó de niño, pero ni mucho menos ha dejado de trabajar como actor. Y como sabe lo importante que es cuidar su físico, que es su principal herramienta de trabajo, Jonathan lo trabaja a conciencia, como se puede comprobar.

De los casi 60 títulos en los que ha participado, dos de ellos están pendientes de estreno. Uno es Camp Pleasant Lake, uno de esos títulos de terror a lo Viernes 13 que alejan mucho a Jonathan de la imagen que teníamos de él cuando era pequeño. Precisamente filmó y protagonizó un corto hace unos años titulado You Used to Be Cute (Tú antes eras mono), en el que se reía de esa constante referencia al niño que fue cuando actuó en Jerry Maguire.

Así está su corazón

¿Y el amor? Pues allá por el 2018 decidió formar parte de un reality llamado Celebs Go Dating (Los famosos tienen citas). Allí conoció a una chica, Becca Mason, con la que inició una relación que duró poco, aunque siguen siendo amigos. La última relación que se le conoce es con la productora de cine Penelope Lawson, con quien salía al menos hasta finales del año pasado. Por lo demás, es frecuente verlo acudir a eventos, especialmente aquellos que se dediquen a causas solidarias. Porque aquel niño monísimo de Jerry Maguire sigue teniendo un corazón enorme.