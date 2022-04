Renée Zellweger, dispuesta a hacer una cuarta parte de 'Bridget Jones'

Renée Zellweger, que hace un mes sorprendió con un drástico cambio físico para una nueva serie, se ha pronunciado sobre si le gustaría o no volver a encarnar uno de sus papeles más importantes: la carismática Bridget Jones. La actriz ha afirmado que no le importaría interpretar de nuevo a este divertido personaje en la que sería una cuarta parte de la comedia romántica que enamoró a millones de personas en todo el mundo, si existiera la posibilidad de otra secuela de la franquicia. "Eso espero. Ella es muy divertida. Me encanta ponerme en su lugar, quiero decir, me hace reír. Las elecciones que hacemos todos los días en el set sobre cuán incómodas podemos hacer sus circunstancias es genial", ha dicho la intérprete de 52 años en el programa diario El show de Jess Cagle, añadiendo que cree que la vida de la londinense es muy entrañable y que le hace gracia su tipo de determinación autocrítica.

VER GALERÍA

Renée Zellweger, fotografiada por primera vez junto a su nuevo amor, el presentador Ant Anstead

La intérprete ha añadido, además, que Bridget es alguien con quien, de alguna manera u otra, las mujeres se pueden sentir identificadas "porque ella es paralela a nuestras propias experiencias de vida en cada momento". "Así que sí. Sí, espero volver a ponerme en su papel, ya que Helen Fielding escribió otro libro, así que eso es todo", ha explicado Renée. No es la primera vez que la estrella ha expresado sus ganas de volver a encarnar este papel. En octubre de 2016, la actriz narró a People que quería volver a interpretar a Jones: "Bueno, es un poco mayor, ha madurado profesionalmente, tiene más logros. Sin embargo, todavía no lo tiene todo bajo control", relató sobre este personaje que siempre ha querido perder peso, dejar de fumar, controlar el alcohol, ser encantadora y conseguir una pareja estable.

Hace unos días que la ganadora de dos premios Oscar también habló sobre lo que tuvo que lidiar cuando era todavía joven y buscaba abrirse camino por Hollywood. Renée ha asegurado que tuvo que hacerle frente a diversos productores a través de comentarios sexistas y situaciones incómodas. De hecho, la actriz ha recordado que durante un rodaje le propusieron que bebiera alcohol para desinhibirse y poder grabar la escena correspondiente. "Hubo veces en que en el plató, un productor quería que me quitara la ropa. 'Toma, bebe este vino, y entonces podrás hacerlo'. Y bueno, no voy a tomarlo, pero sí me gustaría un teléfono. Porque tengo que hacer una llamada ahora mismo”, ha relatado en Harper’s Bazaar sobre la angustia que sintió y las ganas que tuvo de contárselo a alguien cercano en ese momento.

VER GALERÍA

El cariñoso reencuentro de Bradley y Renée una década después de su romance

Cuando se metió por primera vez en la piel de Bridget Jones a principios de los 2000, Renée Zellweger engordó de verdad los ocho kilos que ahora la diferencian de la reportera británica que debe interpretar en la serie de la NBC The Thing About Pam, basada en una historia real. De hecho, en esta ficción la actriz lleva un traje acolchado de cabeza a pies con prostéticos.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.