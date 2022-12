La reportera Mayka Navarro revela cuánto dinero le ha tocado en la Lotería de Navidad

Mayka Navarro ha sido una de las afortunadas en ganar la Lotería de Navidad. La reportera confesó en directo el pasado 22 de diciembre que había conseguido "un pellizquito para tapar agujeros", pero no había querido revelar la cantidad exacta porque "estas cosas no se pueden explicar". Sin embargo, un día despúes de contar a los espectadores lo contenta que estaba, la periodista ha confesado lo que de verdad se ha llevado con el décimo premiado. "Dejadme decir una cosa públicamente. Solo me han tocado 100 euros. 100 a mí y otros 100 a Sergio Murillo. Os lo juro que no me estos escaqueando y no me estoy haciendo la loca, lo que pasa que yo soy una disfrutona y lo celebro todo con mucha pasión. Para mí es igual un poco que cien millones, pero solo ha sido esa cantidad. Es que decir lo de 'tapar agujeritos' es una fantasía...", ha dicho la reportera.

Con mucha alegría y buen humor Mayka ha concluido la conexión en directo con Patricia Pardo aclarando que su frase "lo usaré para tapar agujeritos" no fue la más acertada, ya que ha generado un gran revuelo. Además, la periodista ya dejó claro en su conexión pasada que le había tocado un décimo compartido porque cada año tenía una tradición con uno de los compañeros de El programa de Ana Rosa, uno de los técnicos que gestiona a todas las reporteras desde El programa de Ana Rosa cuando hacen los directos. "Según él toda la actualidad, no solo de Cataluña sino del mundo, pasa en la puerta de mi casa. Dice que soy una señorona y que no me quiero mover de la puerta. Entonces, para destensar esa tensión que tenemos y protagonizamos pues cada año por Navidad hacemos una tregua en la que él me regala un décimo y yo otro. Es compartido", explicó.

Pero Mayka no ha sido la única agracida de El programa de Ana Rosa que ha ganado algo en la Lotería de Navidad. Patricia Pardo, que hace unos días pasó unas pequeñas vacaciones en Viena con Christian Gálvez, ha revelado que también ha ganado un pequeño pellizco en el sorteo: "Me han tocado 100 euros gracias a mi hija pequeña", ha contado con alegría. Eso sí, la presentadora ha explicado que aunque ha sido una de las afortunadas, la inversión que había hecho con todos los décimo comprados para este día fue algo mayor. Y aunque no ha contado cómo Sofía, de tres años, le ha ayudado a acertar la combinación, seguro que el mero hecho de que haya tenido algo que ver le ha hecho mucha ilusión.

Quien ha tenido menos suerte en el sorteo anual navideño ha sido su compañero Joaquín Prat, que tal y como confesó en pleno directo en Ya es mediodía, no ganó ni un solo euro a pesar de que había hecho una gran inversión en la Lotería de Navidad comprando unos diez décimos.