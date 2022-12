La reportera Mayka Navarro revela en directo que le ha tocado la lotería de Navidad

Mayka Navarro, reportera de El programa de Ana Rosa, se ha llevado una gran alegría este 22 de diciembre. Durante la retransmisión de la Lotería de Navidad, la periodista ha anunciado en directo a todos los espectadores que ha sido una de las agraciadas a las que le ha tocado un décimo, aunque no ha querido revelar cúanto ha sido. "Pregúnte a Sergio Murillo si le ha tocado algún número. ¡Pregúntale!", ha dicho la comunicadora a Patricia Pardo, que ha respondido que todos en el equipo llevaban el mismo y que por el momento no tenía noticias de que hubiera salido ganador. "No. Otro. ¡Claro que me ha caído a mí también! No puedo decir la cantidad. Estas cosas no se pueden explicar. Un pellizquito para tapar agujeros", ha continuado diciendo muy feliz y riéndose a carcajadas.

Entre carcajadas de felicidad en su conexión en directo con Patricia Pardo y Joaquín Prat, Mayka ha contado además que los camareros del bar donde se encontraba estaban enfriando en la cámara frigorífica un espumoso para festejar la alegría tan grande que ha sido ser ganadora. "Esta el cava en la nevera. Ahora lo sacaremos para celebrarlo. El próximo día me autoentrevisto", ha dicho bromeando a sus compañeros, quienes desde plató han continuado hablando sobre el tema mientras Navarro tenía el sonido cortado y también seguía hablando con ellos sin saber que nadie la estaba escuchando.

Además, Mayka ha asegurado que si le ha tocado la lotería solo junto a su amigo Sergio ha sido porque desde hace años compran un número para ellos dos. "Cada año tenemos una tradición", ha dicho la periodista, que ha explicado además que su compañero es quien gestiona a todas las reporteras desde El programa de Ana Rosa cuando hacen los directos. "Según él toda la actualidad, no solo de Cataluña sino del mundo, pasa en la puerta de mi casa. Dice que soy una señorona y que no me quiero mover de la puerta. Entonces, para destensar esa tensión que tenemos y protagonizamos pues cada año por Navidad hacemos una tregua en la que él me regala un décimo y yo otro. Es compartido", ha comentado.

Y aunque a Patricia Pardo no le ha tocado nada, tras la noticia de Mayka la presentadora ha revelado dónde guarda los décimos que juega: "Los tengo en la tetilla", ha dicho la periodista entre risas, añadiendo además que es supersticiosa y que como ya confesó Ana Terradillos siempre va cargada de amuletos de la suerte para celebrar el día de la Lotería de Navidad.