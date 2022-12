El gran parecido de Angy con su hermana Irene que ha revolucionado a sus incondicionales

Acaba de revolucionar a sus incondicionales con una imagen para ella muy significativa. Se acercan las fiestas más familiares del año y Angy ha presentado precisamente a uno de los miembros de la suya. En esta imagen, la cantante se dirige directamente a su hermana mayor Irene, con quien posa en un rincón de Málaga, ciudad en la que representa el musical Godspell hasta principios de enero. “Mi hermana. Te quiero”, apenas unas palabras que han desatado una marea de comentarios no solo aplaudiendo el cariño que demuestra la artista sino también destacando el grandísimo parecido de ambas. “Iguales” o “pero si veo dos Angys” son algunos de los simpáticos mensajes de quienes siguen el día a día de la artista. También ha echado esta la vista atrás para rescatar un retazo de su infancia en la que ve a una sonriente Irene con una pequeña Angy en brazos.

La complicidad de ambas quedó ya reflejada en el concurso Levántate All Stars, en 2016, donde demostraron que el talento es cosa de familia. Las dos subieron al escenario para interpretar algunos conocidos temas musicales como el Say Yay!, con el que Barei representó a España en el festival de Eurovisión, o María se bebe las calles, de Pasión Vega, tema en el que se les unió la madre de ambas. Fue esta última una actuación muy emotiva pues Angy recordó, entonando la letra que hace relación a las relaciones abusivas, una que tuvo ella misma muy complicada.

A finales del pasado mes de octubre, la cantante y actriz, de 32 años, dejó muy preocupados a sus fans al contar que había tenido que ser ingresada de urgencia en el hospital por unos fuertes dolores abdominales. Explicó después que los médicos no le habían dado un diagnóstico claro y que podía ser diverticulitis o enfermedad de Crohn. "Siendo celíaca, había más posibilidades. Me ingresan para cebarme a antibióticos y que no se extienda la infección", dijo. Afortunadamente solo estuvo unos días en el hospital y pudo recibir pronto el alta para retomar sus compromisos profesionales.

Uno muy emocionante, el musical, Godspell, que está dirigido por Emilio Aragón y producido por Antonio Banderas, se estrenó el 3 de noviembre en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. Las funciones se prolongarán hasta el 8 de enero. “¡Qué viaje! y el que nos queda... Palabras que resuenan en mí desde que estás personas, este protector llegó a mi vida: luz, amor, regalo, fuerza, gracias” escribió entonces Angy en sus perfiles. Desde que se diera a conocer siendo apenas una adolescente en el concurso musical Factor X, la carrera de Angy no ha hecho más que sumar triunfos convirtiéndola en una de las jóvenes artistas más relevantes del panorama.