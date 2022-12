Tomás Páramo presume orgulloso del embarazo de María García de Jaime: 'La locura más bonita del universo'

Tomás Páramo y María García de Jaime afrontan estas Navidades con una ilusión extra. La pareja, que confirmaba a finales de septiembre la feliz noticia de que su familia iba a convertirse en numerosa entre marzo y abril del próximo año, está radiante, de igual modo que sus hijos Tomi, de 7 años, y Catalina, de 1, que esperan con ilusión la llegada de su hermanito, un bebé muy deseado del que presumen en sus perfiles, en los que son seguidos por casi un millón de personas.

Los influencers, que hoy se han mostrado visiblemente emocionados durante la función de Navidad de Tomi, están exprimiendo esta etapa al máximo, pero subrayan que este embarazo en particular se les está pasando volando. A diferencia de los dos anteriores, en este caso, confiesan que prácticamente no han mirado la aplicación del embarazo en el móvil. Su ajetreado ritmo, las responsabilidades familiares y la cantidad de proyectos profesionales en los que están embarcados, como su faceta de empresarios de moda al frente de su marca Himba, les tienen prácticamente sin parar. Afortunadamente, las fiestas ya están aquí y el número de compromisos ha descendido notablemente: "Qué ganas tengo de estos días en familia, días de desconexión para cargar pilas", ha expresado recientemente la madrileña de 26 años.

Por su parte, Tomás, que ha puesto en valor en más de una ocasión la fortaleza y capacidad de superación ante cualquier situación de su mujer, con la que contrajo matrimonio en septiembre de 2019 en la Ermita de Nuestra Señora de la Paz de Madrid, ha compartido unas bonitas palabras, en las que también ha aprovechado para animar a sus fans a que hagan más presión a la futura mamá de su tercer hijo para que enseñe más la tripita: "Y de pronto explotó. La locura más bonita del universo. Tengo la sensación (o las ganas) de que va a ser el niño más bueno del mundo". Junto a sus palabras, ha publicado varias imágenes en las que aparece abrazando la tripita de María, "demasiado bonita" bajo su punto de vista, y con una imborrable sonrisa que manifiesta el dulce momento que atraviesa.

María y Tomás, que fueron padres por primera vez a los 19 años y juntos sacaron adelante al bebé, su casa y una profesión en la que han alcanzado y siguen sumando grandes éxitos gracias a su esfuerzo y dedicación, se preparan para disfrutar al máximo de las vacaciones de Navidad con sus pequeños, unos días que aprovecharán para descansar y celebrar las inmejorables notas de Tomi, que ha sacado un 10 en todas sus responsabilidades, tal y como refleja su boletín de notas, en el que puede leerse: "Por todos los días que has venido con una sonrisa; por las veces que los fallos no fueron un impedimento; por respetar y ver que todos somos iguales, y por querer y cuidar a tus profes y amigos". "Y aquí me he emocionado yo. ¡Las mejores notas!", ha añadido su orgulloso padre.