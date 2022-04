Tomás Páramo y María García de Jaime celebran el primer cumpleaños de su hija: 'Nos dió una lección desde que nació'

¡Catalina ya tiene un año! La hija pequeña de Tomás Páramo y María García de Jaime acaba de celebrar su cumpleaños y lo ha hecho rodeada de globos, regalos y, por supuesto, el amor de su familia. "Hoy hace un año que llegó Catalina, qué rápido pasa el tiempo... Recuerdo ese día como si fuera ayer, nos dió una lección desde que nació y nos demostró, ya tan pequeñita, que era una guerrera", es el precioso mensaje que le ha dedicado la influencer a su hija, recordando los momentos tan complicados que vivieron tras su nacimiento. "Te quiero infinito mi Catita, siempre juntas, ¿vale? Por muchísimos años más siendo la sonrisa en persona".

Tomás y María han compartido con sus seguidores las fotos más bonitas de la celebración que hicieron en su casa para que su hija soplara su primera velita sobre una riquísima tarta de varios pisos de merengue y frambuesas. "Antes de que llegase Catalina al mundo, me preguntaba muchas veces cómo iba a poder querer tanto a alguien como a él", ha escrito el influencer haciendo referencia a su hijo mayor, Tomi. "Hoy hace un año que llegó ella, para revolucionar nuestras vidas, para ser un cañón de intensa alegría y miles de sonrisas capaces de destruir cualquier monstruo, para enseñarnos de nuevo a ser padres, y demostrarnos que el amor a un hijo jamás se divide y siempre se multiplica, porque es infinito. Feliz primer año de vida a la princesa de nuestra casa, la niña de mis ojos y la más simpática del mundo", ha compartido Tomás en sus redes sociales.

Las fotos no pueden ser más bonitas y Catalina estaba para comérsela con sus dos minicoletas y su vestido blanco con camiseta azul con volantes. La niña posó de lo más simpática ante la cámara, mientras abría sus regalos y se abrazaba a su hermano. Además, parece que está a punto de empezar a dar sus primeros pasos. "Mi gorda es mayor", ha escrito una nostálgica María junto a esta imagen que ha enamorado a todos. "Ella aún no lo sabe, pero la quiero más que a nada en el mundo", ha confesado Tomás Páramo. "¡Muchas felicidades, princesa!", "Que cumplas muchos más", "No se puede ser más bonita", "Felicidades también a los papás" o "Feliz cumpleaños Catalina, has crecido con nosotros y por eso te queremos", son algunos de los mensajes que les han mandado sus seguidores en este día tan especial.

Un recuerdo agridulce

Tanto María como Tomás han recordado aquel 7 de abril de 2021, cuando vieron por primera vez la carita de su hija. La pequeña nació en el Hospital Quirón San José de Madrid con cuatro kilos de peso, en un parto natural que fue muy fácil y sin complicaciones, pero, 24 horas después, recibieron una triste noticia cuando los médicos les comunicaron que la pequeña había sufrido los llamados espasmos del sollozo, provocándole una bajada de la saturación de oxígeno, por lo que tuvo que ser ingresada en la UCIN (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales). Allí pasaron cinco días que se les hicieron eternos, turnándose para estar a su lado y, afortunadamente, viendo cómo cada prueba salía bien. La pareja contó a ¡HOLA! cómo vivió esos momentos tan duros, aunque estaban tranquilos porque sabían que estaba en las mejores manos.

"En las situaciones adversas siempre sacas una lección positiva y, desde luego, de lo que nos hemos dado cuenta es que si estamos aquí es por algo y que tenemos una labor muy importante y es que se dice influencer, pero al final eres referente para miles de personas que no conoces y que tienes una responsabilidad muy grande. He sentido el corazón lleno de agradecimiento", nos decía Tomás sobre el cariño y los mensajes de apoyo que recibieron en esos días. "Uno nunca quiere lidiar con la parte de la vida que no es perfecta y esto es una realidad que, por suerte, la hemos vivido en una mínima parte y con un final feliz. Hemos aprendido que no hay que dar nada por hecho en la vida", aseguraba.

