Jorge Javier Vázquez confiesa que Mila Ximénez le envía señales desde el más allá

Jorge Javier Vázquez y Mila Ximénez siempre han sido muy buenos amigos. Para el presentador, la muerte de la colaboradora de televisión, en junio de 2021, le dejó un vacío en su interior difícil de llenar. Un varapalo que intentaba superar con el paso del tiempo. Sin embargo, y casi un año y medio después, no se ha recuperado del todo. Durante estos meses, Jorge Javier intentaba evitar hablar de su amiga del alma, puesto que se veía incapaz. Pero, este sábado por la noche, el conductor de Sálvame ha roto todos los esquemas y se ha abierto en canal para explicar diferentes apartados de su vida profesional, y también personal. En este último es donde ha aparecido el nombre de Mila Ximénez, de la que ha contado algo que nunca antes había expresado.

Tras meses sin poder conversar del fallecimiento de Mila Ximénez y de lo que ella significaba para Jorge Javier, el presentador ha querido compartir con la audiencia la conexión desde el más allá que tiene a día de hoy con la que fuera colaboradora: "Esto no lo he contado porque me daba apuro, suena un poco como a flipado, pero a mí, cuando ella se va, me han pasado cosas para las que he tenido difícil explicación y que me han protegido mucho", relataba en Sábado Deluxe al ser entrevistado por Susi Caramelo y ante el asombro de los allí presentes. Para Jorge Javier, Mila Ximénez era una de las personas más importantes en su vida. Ya lo dijo en su día en Sálvame, meses después de su muerte: "Fue una relación de 20 años, de amor, de complicidad... y esa profundidad de relación es imposible que la tenga con nadie".

Sin embargo, recalcaba que ahora ya no está notando tanto su presencia como al principio: "Esto lo tengo que decir, una serie de cosas que me llaman mucho la atención, aunque ya hace mucho tiempo que no recibo ninguna señal, yo creo que es porque ya empiezo a superar su muerte y comienzo a recordarla con una sonrisa", desvelaba el presentador. Jorge Javier Vázquez ha contado esta experiencia con todo el respeto y el cariño del mundo hacia la familia y hacia la colaboradora. "Ahora, cuando pienso en ella, lo que hago es recordar los momentos divertidos, me río yo solo a carcajadas pensando en cosas que he vivido con ella, me estoy ya curando del dolor de la ausencia", aseguraba.

Y es que, Jorge Javier y Mila mantenían una profunda amistad desde hacía dos décadas. El pasado mes de noviembre, el conductor del programa presentaba un libro, Antes del olvido, que comenzó a escribir el día que se despidió de Mila Ximénez. Durante el evento, el actor leyó una carta en homenaje a la colaboradora. Una de las líneas más destacadas fue la siguiente: "Mila, seguro que ya has encontrado a mi padre, os caeréis bien, no tengo ninguna duda (...) yo, como sabes, no dejo de pensar en ti", recitaba, arropado por sus compañeros de programa como Terelu Campos, Lydia Lozano o Kiko Hernández. También estuvieron allí Rocío Carrasco y Fidel Albiac, mostrando todo su apoyo a Jorge Javier.