Tamara Gorro y Ezequiel Garay: crónica de una ruptura que comenzó en enero y ha sido definitiva en diciembre

El pasado 12 de diciembre, Tamara Gorro anunciaba su ruptura definitiva con Ezequiel Garay, su marido y padre de sus dos hijos: "Ezequiel y yo definitivamente hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado. Por mi propia salud, no quiero hablar sobre este tema, ya que no me hace bien, es algo MUY DOLOROSO. Os pido ayuda, solamente comprensión y respeto", estas eran las palabras de la influencer que ha desmentido rotundamente que en su separación haya habido terceras personas. Una ruptura que se ha hecho definitiva ahora pero que comenzaba a comienzos de año. A pesar de la tristeza, Tamara y Ezequiel mantienen el vínculo inquebrantable de sus dos hijos: Shaila, de 7 años, y Antonio, que esta misma semana ha cumplido 5 añitos. Una celebración en la que se reencontraban Tamara y Ezequiel. Dale al play y no te pierdas la crónica de una ruptura que se inició en enero y que ha concluido en diciembre.

