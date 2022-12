La autopsia revela la causa del fallecimiento del segundo hijo de Tina Turner

El fallecimiento de Roonie Turner, hijo de Tina Turner, sacudió la vida de la cantante el pasado jueves 8 de diciembre. Según recogió TMZ, los servicios de emergencias recibieron la llamada de una persona que indicaba que el artista tenía dificultad para respirar y un equipo médico se acercó a la dirección que les habían facilitado, ubicada en el Valle de San Fernando (en California), donde solo pudieron certificar su muerte tras las maniobras de reanimación. Días después de la triste noticia, el médico forense del condado de Los Ángeles ha explicado que la autopsia, que publicado People, ha determinado que el músico falleció por complicaciones de cáncer de colon metastásico que padecía y por aterosclerosis, un problema cardíaco que consiste en acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias dentro de las arterias.

"Ronnie, dejaste el mundo demasiado pronto. Con dolor cierro los ojos y pienso en ti, mi amado hijo", escribió Tina en sus perfiles sociales para nunciar la muerte de Ronnie, su segundo hijo fallecido en tan solo cuatro años. Poco antes era su nuera, la cantante Afida Turner, era quien confirmó la triste noticia. "Roonie era un verdadero ángel con un alma enorme- Hice lo mejor hasta el final, pero esta vez no pude salvarte. Te he amado durante estos 17 años. Es una tragedia. Tan injusto...", reveló la artista francesa, añadiendo que su esposo "enfermó en tres semanas, mierda de cáncer".

Además, Adifa ha contado a todos sus seguidores que siente que esta vez hizo lo mejor que pudo. "No pude salvarte. Te he amado por 17 años, esto es muy, muy, muy malo y estoy muy enfadada", escribió en otro mensaje. "Esto es una tragedia, tú con tu hermano Craig y tu padre Ike Turner y Aline descansáis en el paraíso... Qué injusto", añadió. Roonie siguió los pasos profesionales de sus padres y también se dedicó al mundo de la música, sueño que también compartía con su mujer (desarrolló su carrera como miembro de una banda llamada Manufactured Funk). Además hizo sus pinitos como actor gracias a un pequeño papel que interpretó en What's Love Got to Do with It, película biográfica de Tina Turner que se estrenó en 1993 con Angela Bassett metiéndose en la piel de la emblemática artista, un filme que aborda la convulsa relación que la reina del rock tuvo con el músico Ike Turner, padre del fallecido.

No es la primera vez que la artista se enfrenta a la muerte de uno de sus hijos. Craig Turner, el mayor de los dos fue encontrado muerto en su domicilio de California a los 59 años con una herida de bala que según un portavoz del departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles fue autoinflingida. Las autoridades, que llegaron a la vivienda después del mediodía, certificaron el fallecimiento a las 12:38 horas, según apuntaba la revista People. Una trágica noticia que salió a luz momentos después de que su madre asistiera al desfile de la Colección Otoño-Invierno 2018/19 de Giorgio Armani Privé.