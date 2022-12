La tragedia vuelve a golpear a Tina Turner al perder a su hijo Roonie, de 62 años

La vida ha vuelto a golpear a Tina Turner con la pérdida de uno de sus hijos. Roonie, que nació durante su matrimonio con Ike Turner, ha fallecido a los 62 años. "Ronnie, dejaste el mundo demasiado pronto. Con dolor cierro los ojos y pienso en ti, mi amado hijo", ha dicho la cantante. Poco antes era su nuera, la cantante Afida Turner, quien confirmaba la triste noticia. "Roonie era un verdadero ángel con un alma enorme. [...] Hice lo mejor hasta el final, pero esta vez no pude salvarte. Te he amado durante estos 17 años. [...]. Es una tragedia. Tan injusto...", ha dicho la artista francesa, añadiendo que su esposo "enfermó en tres semanas, mierda de cáncer".

El fallecimiento de Roonie Turner se produjo este jueves 8 de diciembre. Según recoge TMZ, los servicios de emergencias recibieron la llamada de una persona que indicaba que el artista tenía dificultad para respirar. Un equipo médico se acercó a la dirección que les habían facilitado, ubicada en el Valle de San Fernando (en California), pero solo pudieron certificar el fallecimiento. Las maniobras de reanimación que hicieron las personas que se encontraron con la escena no lograron salvar la vida del segundo hijo biológico de la intérprete de temas como The best, Proud Mary o Whatever you want, entre otros.

Roonie siguió los pasos profesionales de sus padres y también se dedicó al mundo de la música, profesión que compartía con su esposa. Desarrolló su carrera como miembro de una banda llamada Manufactured Funk. Además hizo sus pinitos como actor gracias a un pequeño papel que interpretó en What's Love Got to Do with It, película biográfica de Tina Turner que se estrenó en 1993 con Angela Bassett metiéndose en la piel de la emblemática artista. En el largometraje aborda la convulsa relación que la reina del rock tuvo con el músico Ike Turner, padre de Roonie.

El otro duro golpe en la vida de Turner

En 2018 Tina perdió al mayor de sus hijos, Craig Raymond (el único que tuvo con el saxofonista Raymond Hill). Tenía 59 años y fue encontrado en su casa de Los Ángeles con una herida de bala que fue autoinfligida. Tres meses después, la ganadora de ocho premios Grammy se sinceró en televisión sobre esta pérdida. "Todavía no sé qué fue lo que lo llevó al límite". En la entrevista explicó que su primogénito atravesaba una bonita etapa a todos los niveles ya que estaba enamorado, quería presentarle a su pareja, había decorado el apartamento que le regaló y estaba también muy contento con el nuevo trabajo que había conseguido en una empresa inmobiliaria de California. Sin embargo, sí puntualizó que en las últimas conversaciones que mantuvieron había en él algo diferente, aunque no percibió este cambio hasta después del fallecimiento.

Tina Turner, de 83 años, es madre además de Ike Turner Jr. y Michael Turner, a los que adoptó durante su relación con Ike, fallecido en 2007. La artista tiene su residencia fijada en Suiza desde hace prácticamente dos décadas. Vive junto a su marido, el ejecutivo discográfico alemán Erwin Bach, al que conoció en 1985 y con el que contrajo matrimonio en una ceremonia budista celebrada en la espectacular mansión que comparten en Zurich. Rostros conocidos como Oprah Winfrey, Giorgio Armani o David Bowie no faltaron a la cita.