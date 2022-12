Mariana Treviño, de 'La casa de las flores' a coprotagonizar una película con Tom Hanks

Mariana Treviño ha cumplido uno de sus sueños en el mundo de la interpretación. Tras años trabajando como actriz en numerosos proyectos teatrales, telenovelas mexicanas y varios proyectos alrededor del mundo, la intérprete es coprotagonista de El peor vecino del mundo, la última película que protagoniza Tom Hanks. Con 45 años, la artista, que ha participado en La casa de las flores, Érase una vez… Pero ya no o Narcos: México, ha debutado en Hollywood con esta película cuyo rodaje le hizo emocionarse en numerosas ocasiones. "Lloré varias veces a lo largo del proceso por dimensionar lo que estaba viviendo y por tratar de capturar cada detalle para recordar después, porque de estas cosas te acuerdas toda tu vida", ha dicho en una entrevista del programa Ventaneando.

VER GALERÍA

Tom Hanks explica el motivo de su notable pérdida de peso

Tras estudiar Lengua y Literatura Modernas Inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, interpretación en la Neighborhood Playhouse School of the Theatre (Nueva York) y en el Berklee College of Music (Boston), Mariana vivió durante un tiempo en Estados Unidos, donde participó en las obras como Words, Words, Words, de David Ives; Tractor, de Heiner Müller o Homegirls on the Prowl de Cyn Cañel. Pero su carrera no acababa más que empezar. "Nunca hubiera imaginado trabajar con Tom Hanks, la verdad, porque uno va trabajando y trabajando. En mi caso nunca futureo mucho, o sea, como que estoy centradaa en lo que estoy rodando y así se me pasaron años", ha dicho la actriz en el citado medio.

La intérprete ha contado además que la aventura de empezar en Hollywood comenzó en España, ya que el casting para hacer este papel en la película junto a Tom Hanks lo hizo en un hotel madrileño en el que se encontraba. "En mi prueba hice todos los personajes que había en la separata, pero no tenía con quien leer y así me las arreglé. Lo hice con los medios que tenía y ponía todas las voces", ha contado Mariana en El Hormiguero, donde el actor de Forrest Gump ha confesado que se quedó tan anonadado con el vídeo que mandó la actriz, que después de verlo varias veces (porque le había encantado), decidieron contratarla para el personaje.

VER GALERÍA

Tom Hanks disfruta de España con su mujer y su hijo Truman, que a sus 26 años debuta como actor

Treviño coprotagoniza El peor vecino del mundo junto a Hanks, un actor al que ha descrito como "impresionante y generoso". "Es muy fácil conectar con él porque abre sus puertas emocionales y repite las tomas las veces que sean necesarias", ha dicho la actriz, que ha reconocido que la primera vez que leyó el guion se puse a llorar porque las escenas del personaje de Tom (Otto) debatiéndose entre la vida son "muy fuertes y al mismo tiempo hay puntos de comedia".